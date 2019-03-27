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День театра отмечают 27 марта во всём мире

27 марта 2019 06:38
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Новости Беларуси. Праздник сцены, артистизма и бурных аплодисментов! 27 марта отмечают профессиональный праздник все, кому покровительствует Мельпомена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международному дню театра исполняется 58 лет. Он считается главным не только у актеров, но и у всех, кто причастен к миру софитов и искусства.

День театра отмечают 27 марта во всём мире-1

Национальный статистический комитет составил рейтинг самых посещаемых белорусских театров. В тройку лидеров вошли: Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусский государственный академический музыкальный театр, Гродненский областной театр кукол. К слову, всего в Беларуси работает 29 профессиональных театров различных жанров.

# Театр # Культура # Фотофакт

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