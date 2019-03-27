День театра отмечают 27 марта во всём мире

Новости Беларуси. Праздник сцены, артистизма и бурных аплодисментов! 27 марта отмечают профессиональный праздник все, кому покровительствует Мельпомена, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Международному дню театра исполняется 58 лет. Он считается главным не только у актеров, но и у всех, кто причастен к миру софитов и искусства.