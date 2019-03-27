Старинные башмаки и палочки для ушей. Прогуляйтесь по Минску XI века за 5 минут

В столице открылся единственный в Беларуси музей археологии. Основную часть экспозиции составляют несколько тысяч уникальных находок, которые удалось обнаружить в самом центре мегаполиса.

Почему эти экспонаты такие ценные, рассказываем в программе «Минск и минчане».

Это результаты долгих лет исследований, которые начались ещё в 30-ые годы. Остатки уникальных построек столицы найдены в ходе раскопок в 2007 году.

Лидия Маркович, ведущий научный сотрудник Музея истории г. Минска:

Поскольку эта территория имеет статус историко-культурной ценности Беларуси первой категории, безусловно, должны первоначально работать археологи и проводить спасательные либо наблюдения, либо раскопки.







Гармонично вписались в экспозицию старинные фундаменты XVI века. На них установили макет доминиканского монастыря, разместили фрагменты дошедших до нашего времени плиток и кирпичей.

На верхнем ярусе – диорамы с историческими сюжетами. Они посвящены древней флоре и фауне, истории возникновения города на реке Менке и битве на Немиге. Спускаясь по лестнице на нижний уровень музея, посетители оказываются в городе XI века! Торговые ряды, ремесленные мастерские, пекарня и корчма, в которой кто-то из посетителей забыл шляпу. Прогуливаясь по старинным улочкам, можно встретить и местных жителей.

Лидия Маркович:

А более подробно и детально узнать, что же происходило в городе именно в плане ремесла и торговли, можно, заглянув и в гостиный двор. Там собрана коллекция стеклянной посуды, которая была найдена при раскопках Минска, фрагменты штофов и кварт, бутылок, как более поздней тары для хранения жидкостей. Более того, из таких необычных предметов при раскопках Минска на ул. Немига были найдены формы для глазури.

В мастерской сапожника можно увидеть лучшие модели кожаной обуви. В те времена, к слову, и каблуки были кожаными. Подошву укрепляли деревом, берестой и железными подковами.

Культурный слой XVI века сохранил для нашего поколения деревянную дверь от дома, фрагменты пола, вёдра и бочки. Отдельная тема для музея – бернардинский быт. Ведь именно на его месте несколько столетий назад находился монастырь бернардинцев! С былых времен найдена чернильница XVII века. Но особая гордость музея – письма. Лидия Маркович:

Конверт, который адресован Его преподобию, ксёндзу Щербинскому в монастырь бернардинцев в Минске, было вложено 8 писем. Письма житейского содержания: как проходит учёба, получил ли он деньги, а приедет ли он на Пасху. Сообщали о его брате Людвиге, который делает первые успехи в обучении, хотя очень сложно это идёт. Написаны все одной рукой. Полагают исследователи, что писала мама: женский почерк.

Дополняют экспозицию планы и карты Минска, а также мультимедийные игровые модули «Сундук сокровищ» и «Колодец времени». Обустроены и зоны для занятий: кабинет археологии и уголок юного художника-реставратора. Археологические артефакты близки, как никогда.

Лидия Маркович:

Это повседневная история минчуков, менян, минчан через неизвестные находки. Сам маршрут – это такой квест. Посетителю надо будет постоянно отвечать на вопросы. Знаю я эти предметы или не знаю, а что это было. Многие даже, когда говоришь «копоушка», сразу: «А что это?».

Это небольшая палочка, предназначенная для того, чтобы чистить уши. Изготавливались они из самых разных материалов – дерева, кости, металла. Попадаются и медные копоушки. Давным-давно этому предмету домашнего обихода придавали сакральный смысл: считалось, что их звон отпугивает злых духов.

А вот звон колоколов храмов и монастырей, которые располагались на ратушной площади в XV веке, в свою очередь, собирал горожан со всех местечек. Площадь была центром культурной, политической и духовной жизни.

Сергей Тарасов, кандидат исторических наук, археолог:

Уся гэта тэрыторыя была забудавана самымі розными будынкамі. Тут былі і афіцыйныя, і адміністрацыйныя будынкі, якія будаваліся пад жытло. Тут ўстаў першы Беларускі тэатр побач з Акадэміяй музыкі, дзе была пастаўлена першая беларуская вопера «Сялянка».

В те времена в Минске было два рынка. Один из них – Верхний, находился именно здесь. Товары на него доставлялись по улице Зыбицкой. Археологи полагают, что большое количество найденных монет разных столетий – результат оживлённой торговли.

Зачастую в сутолоке горожане теряли деньги, украшения и другие мелкие предметы. Нижний рынок находился на нынешней улице Немига. Рядом с тем местом раньше протекала река.

Сергей Тарасов:

Знакаміты падарожнік Павел Шпілеўскі цікава апісваў гэты рынак. Там буяла жыццё, прадавалі ўсё, што толькі можна. У тым ліку – рыбу, нават асетроў. Пры тым, што тую рыбу, што не змаглі прадаць за дзень, выпускалі зноў у Нямізу – яна шла ў Свіслач, а ў наступны дзень яе лавілі.

На улочках Верхнего города до сих пор чувствуется дыхание веков. Именно с этой точки в XII веке началось развитие столицы. Вокруг постепенно «выросли» живописные кварталы Троицкого и Раковского предместьев.