Минчане сегодня помолятся за упокой Уго Чавеса

Новости Беларуси. В Минске в Архикафедральном костеле имени Пресвятой Девы Марии сегодня молятся за упокой Президента Венесуэлы Уго Чавеса. Служба началась в 19.30. Её проведёт Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кирилл Бардонов, священник, секретарь Курии Минско-Могилевской Архиепархии:

Гэта святая імша адбываецца па просьбе амбасады Баліварыянскай Рэспублікі Венесуэлы ў Рэспубліцы Беларусь. І такія святыя імшы за памерлага гаспадара Венесуэлы адбываліся ў розных краінах свету, не толькі ў Венесуэле. І паколькі спадар памерлы Прэзідэнт быў католікам, касцёл даверыць ягоную душу Найвышэйшаму суддзі, каб такім чынам выпрошваць для яго неабходныя ласкі.

В военной академии Венесуэлы уже отслужили траурную мессу по Уго Чавесу. Церемония транслировалась в прямом эфире всеми национальными телеканалами и радиостанциями. После окончания службы возобновился доступ к телу всех, кто желает проститься с президентом.

Лидер Боливарианской республики ушёл из жизни неделю назад. В ближайшие дни депутаты Национальной ассамблеи обсудят вопрос о возможности переноса тела Уго Чавеса в Национальный пантеон, где захоронен герой освободительной борьбы с колониальным владычеством Испании Симон Боливар.