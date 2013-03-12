Выставка картин московской Студии военных художников имени Грекова открылась в Брестской крепости

Новости Беларуси. Уникальная экспозиция открылась в стенах Брестской крепости. Здесь произведения Московской Студии военных художников имени Грекова.

Почти два десятка авторов. Причем это мастера разных поколений: от тех, кто прошел Великую Отечественную, до тех, кто родился в послевоенное время, но знает, что такое Афганистан, Чечня.

Практически все работы связаны с баталиями разных лет. Но есть и пейзажи мирной жизни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посетители:

То, что эта выставка именно в Бресте, конечно, закономерно. Так получилось, что именно в Бресте происходили такие знаменательные моменты всемирной истории.

Мы можем соприкоснуться с тем великим искусством, которое доступно было только при поездке в Москву, Ленинград.

Василий Гуляев, заведующий филиалом «Художественный музей» Брестского областного краеведческого музея:

Мы счастливы, что эти работы попали к нам. Есть возможность познакомить зрителей с работами крупных художников современности.