Когда богатые белорусы 20 века хотели похвастаться, закручивали табак в банкноту достоинством в 100 рублей

Новости Минска. Отмена крепостного права и «раскрепощение капиталов», строительство во второй половине 19 века в Российской империи железных дорог – все это требовало полноценных финансовых центров по всей стране. Начался настоящий банковский бум.

Учрежденный в 1860 году императором Александром II государственный банк активно способствовал развитию сети стальных магистралей. И хотя первый белорусский банк открыли в Гомеле в 1870 году в связи со строительством Либаво-роменской железной дороги, главным кредитным центром Северо-Западного края вмиг стал Минск.

Помимо обслуживания железнодорожного строительства, наша столица обеспечивала «богатую жизнь» лесной торговле. Для финансирования этой отрасли в минские банки поступали капиталы со всей Российской империи.

Финансовую летопись в столице начала местная бизнес-элита. В 1873 году они учредили Минский коммерческий банк в доме Левина на Петропавловской, 13. Ныне это Энгельса, 6, и конторским духом здесь даже и не пахнет. Отделения частного банка были не только в белорусских городах, но и во всей Российской империи: Либаве, Житомире, Черкассах.

Сегодня в экспозиции Музея Национального банка хранится свидетельство из жизни минского коммерческого банка – билеты и акция 1896 года.

Мария Бабенко, ведущий специалист историко-информационного отдела управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:

Основной капитал при создании был определен в полтора миллиона рублей. Это был очень успешный банк, постоянно набирающий объемы своей деятельности. Например, в 1897 году его акции номинальной стоимостью в 250 рублей продавались на петербургской бирже стоимостью в 310. Но с 1906 года его операции идут на убыль, и уже в 1912 году правлением минского коммерческого банка окончательно утверждены бумаги с Азовско-Донским банком по реализации активов и пассивов.

В здании современного Национального исторического музея принимали вклады и выдавали ссуды. На Подгорной, 12, ныне Карла Маркса, в 1903 году было возведено двухэтажное здание по проекту архитектора Сташевского – минское отделение государственного банка Российской империи. Правда, его судьба началась в 1881 году на улице Койдановской, современной Революционной. Но пожар 1890 года не оставил от банка и следа. Так, решили возобновить российский филиал на улице Подгорной. Здание было выполнено в стиле неоренессанса, правда, признать его в современном музее трудно.

Нина Колымаго, заместитель директора по научным вопросам Национального исторического музея Республики Беларусь:

Здание функционировало как банк до 1917 года. Когда произошла октябрьская революция, естественно, все учреждения дооктябрьского периода были ликвидированы, и началась перестройка здания. В 1930 году был надстроен третий этаж. После Второй мировой войны здание также было перестроено. В 1964 году после перестройки под музейную экспозицию разместился музей истории Великой Отечественной войны.

На проспекте Независимости, недалеко от ГУМа, частенько можно было увидеть крестьян. В 1886 году в этом районе на улице Захарьевской, 79 открылось минское отделение крестьянского поземельного банка. Малоимущие граждане могли получить кредит на покупку помещичьих земель. Расцвет этого банка пришелся на времена Столыпинской реформы.

Ирина Масько, начальник историко-информационного отдела управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:

Вот этот расчет по ссуде, он произведен 2 ноября 1917 года. По условиям кредитного договора, крестьянин взял в банке ссуду на покупку земли, и по условиям кредитного договора, два раза в год (по весне и по осени) должен был выплачивать сумму основного долга и проценты по нему). 25 октября уже прошло вооруженное восстание в Петрограде, но, тем не менее, доверие к банкам было столь высоко, что пришло время платить - человек пошел платить, хотя прошла уже целая неделя.

Соборная площадь, 5 , ныне Площадь свободы, славилась не только театральными премьерами. После пожара 1884 года в здании былого городского театра появились банковские служащие. Вначале здесь функционировал Петербургско-Азовский банк, затем в 1901 году его сменило отделение Северного банка. Но его финансовая судьба также была мимолетной. В 1913 году по этому же адресу прописывается Русско-Азиатский банк, который поглотил Северный. Учреждение находилось между Белорусской академией музыки и зданием старой гостиницы «Европа».

По соседству на Соборной площади , 29 в здании былого гостиного двора, которое на протяжении 400 лет было культурным и торговым сердцем столицы. Среди зданий уникального ансамбля, лучших лавок и магазинов нашего города, было место и для банковских структур. Это дом на площади Свободы, 4, известный, как дом Шменкеля.

Мария Бабенко, ведущий специалист историко-информационного отдела управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:

В 1803 году на втором этаже этого здания открывается минское кредитное товарищество, через два года переименованное в минское купеческое товарищество взаимного кредита. Такие товарищества создавались разными группами представителей мелкого бизнеса города, и процветали вплоть до первой мировой войны и революции. Так, на 1914 год в Минске насчитывалось 74 подобных товарищества. 1 августа 1908 года в этом здании открывается минское отделение акционерного банка российской империи Азовско-Донского коммерческого банка, который в начале 20 века являлся крупнейшим в империи.

Интересно, что в этом же здании проходило купеческое собрание. Действовал ресторан, где обедала коммерческая элита и в неофициальной обстановке «сливки» города обсуждали свои банковские дела.

Сохранились в Минске и здания бывших банкирских контор. Жилое здание по Интернациональной, 13 (тогда Преображенская, 6) – уникальное свидетельство советской экономической истории нашего города. Здесь большевики распространяли революционную литературу и устраивали агит собрания для рабочих.

Мария Бабенко, ведущий специалист историко-информационного отдела управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:

Здесь в 1911 году распахнуло двери торгово-промышленное общество взаимного кредита, которое содействовало развитию экономики не только Минска, но и всей страны. К 1914 году число его членов составило 539 человек. Здание было известно как Дом Берлянда.

Напротив дома Берлянда на Преображенской, 15 находилась банкирская контора Лурье. Сегодня это Интернациональная, 22 и Республиканская прокуратура.

Учреждение Лурье появилось в 1899 году. Но его репутация спустя несколько лет вышла за пределы страны. Контора славилась учетом векселей и хорошими связями с зарубежными рынками.

Популярностью у минчан пользовалась и банкирская контора Лифшица. Сегодня ее в здании по адресу Революционная, 8 признать невозможно - перестроили кардинально. Здесь же находился и торговый дом Лифшица с 1895 года. Деловое партнерство с зарубежными коллегами вскоре обеспечило конторе статус миллионера.

Вексельные бумаги, облигации, кредитные билеты… В музейных фондах Нацбанка представлены купюры времен царского, временного и советского правительств. А последний номинальный ряд Российской империи и вовсе галерея в лицах. Петр I, Екатерина II, Александр III – эти деньги выпускались к 300-летию династии Романовых.

Ирина Масько, начальник историко-информационного отдела управления информации и общественных связей Национального банка Республики Беларусь:

Банкнота в 100 рублей пользовалась большим спросом, особенно в купеческой среде, и в литературе описан случай, когда купец хотел похвастаться, мог достать банкноту, насыпать табачку, демонстративно закрутить и закурить. Так, буквально, за минуту сто рублей пускал на ветер.

Эти банкноты с изображением Ленина появились в обиходе горожан после первой послевоенной денежной реформы в декабре 1947 года. Была отменена карточная система. Бумажные деньги всех образцов после 1924 года меняли на новые купюры. А вот монеты, выпущенные в 1924 году, реформа не затронула. Они находились в обращении до 1961 года. Денежная реформа способствовала резкому снижению цен, что помогло повышению покупательной способности рубля. При этом зарплата рабочих была сохранена в таком размере, как и до реформы 1947.

Современное здание Нацбанка на проспекте Независимости знакомо каждому минчанину. Однако его история началась задолго до появления по этому адресу.

В январе 1922 года в Минске начала функционировать Белорусская контора государственного банка РСФСР. От былой истории сохранилось лишь фото 1930 годов. Во время войны здание было утрачено, контора эвакуирована в Тамбов. Затем бесчисленные скитания по городам и, наконец, в июле 1944 года белорусская контора госбанка вновь начинает деятельность в Минске. И только в 1952 на центральном проспекте столицы выросло новое здание для конторы государственного банка. Роскошный ансамбль архитектора Парусникова, тандем классицизма и ренессанса. Парадный интерьер: изящная лепнина и высокие потолки. Наконец-то после тяжелой войны банковские служащие почувствовали уют и красоту. Механизация счетных операций и новые машины значительно облегчили жизнь работникам.

Минское отделение Московского земельного банка или банкирская контора Софии Брауде…

В нашей столице в начале 20 века действовало как минимум около 30 крупных банкирских учреждений, а город был лидером финансовой жизни белорусского региона. Сегодня от былых зданий мало что сохранилось. Но столичные улочки их помнят, как и история большого города, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.