Новости Беларуси. Шанс для талантливых и креативных. Национальный художественный музей Беларуси объявил конкурс на лучший дизайн входного билета. Принять участие в нем вместе с профессиональными дизайнерами и художниками могут все желающие. Основные требования к работам – оригинальность, новизна и художественная ценность.

Лучших выберет авторитетное жюри и посетители музея. Дизайн билета, который станет победителем, будет украшать квиток весь 2014 год.

Подобный конкурс проходит уже в 9 раз. Он пользуется популярностью не только у белорусов, но и у гостей из ближнего и дальнего зарубежья. Так, в 2012 году на победу претендовали полсотни участников. сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.