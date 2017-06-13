Михаил Смирнов: «Моя внешность не соответствует внутреннему содержанию»

Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Михаил Смирнов о роли Сталина: «Меня озвучивал другой артист, потому что, сколько я не пытался, все начинали хохотать»
«В Беларуси повёз детей на «Линию Сталина», мы всё облазили». Михаил Смирнов о любви к танкам
Михаил Смирнов о «Разговоре со скрипкой»: «Пытался на английском – понимают. Главное же – поймать интонацию»
«Когда заговорил по-арабски, встал весь зал. Потому что они начинали хохотать уже на четвёртом языке». Как Михаил Смирнов конгресс Интерпола вёл
Михаил Смирнов о Елене Воробей: «Обижается теперь, когда говоришь «Ленка», теперь уже надо «Елена Яковлевна»
Михаил Смирнов: «Я невероятно благодарен Петросяну. Если бы не он, я бы, вообще, из театра ушёл»