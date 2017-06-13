«В Беларуси повёз детей на «Линию Сталина», мы всё облазили». Михаил Смирнов о любви к танкам

Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Для большинства телезрителей Вы не столько артист, который читает монологи, сколько человек со скрипкой или с гитарой.

Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации:

Да, по телевизору – да. Потому что работа режиссёра – она за кадром находится. Я же по профессии – режиссёр. И заканчивал институт, как режиссёр.

И работаю главным режиссёром театра в Санкт-Петербурге.

Я про театр «Буфф» у Вас хотел спросить, но до того, как Вы стали режиссёром – знаете, Вас легко представить маленьким мальчиком, который идёт со скрипкой, но то, что Вы проработали мастером цеха на Ленинградском механическом заводе.

Михаил Смирнов:

Ленинградский металлический завод, да.

Вот представить человека в очках, с такой внешностью мастером цеха – это что-то из разряда нехорошего…

Михаил Смирнов:

Вы не представляете себе, моя внешность не соответствует внутреннему содержанию.

Вы ещё не спросили, откуда у меня фамилия Смирнов.

Я Вам скажу, я жду этого вопроса.

Нет, я жду сначала ответа про механический завод.

Михаил Смирнов:

Я люблю технику. Более того, у меня военная кафедра была танковая. Я – танкист, я могу танк водить. Я могу разобрать и собрать его. Я их люблю до сих пор. Я обожаю танки. Вот здесь, в Беларуси я повёз детей на «Линию Сталина», мы всё облазили. Я обожаю это дело.

А по Вам не скажешь.

Михаил Смирнов:

Нет, в том-то и дело. Вы меня в шлемофоне представьте.