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Михаил Смирнов о Елене Воробей: «Обижается теперь, когда говоришь «Ленка», теперь уже надо «Елена Яковлевна»

13 июня 2017 18:50
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Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы, в общем, солидный человек – главный режиссёр театра «Буфф». Театр, насколько я понимаю, уникален тем, во всяком случае, что там репетировали, записывались, начинали свои музыкальные карьеры очень многие знаменитые музыканты. Причём, из разных даже областей. Там Александр Васильев в группой «Сплин» записывал совй альбом, Игорь Корнелюк. Это – филиал Ленинградского рок-клуба?

Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации:
Театр «Буфф» – это мощнейшая база для артистов эстрады. И музыкального жанра, и немузыкального жанра, и комедийного жанра.

Из нашего театра вышли Юра Гальцев, Гена Ветров, моя однокурсница Елена Воробей.

И наша землячка.

Михаил Смирнов:
Из Бреста. Елена Яковлевна. Я сказал ей: «Ленка, я к тебе еду». А она обижается теперь, когда ты говоришь «Ленка». Так, вдвоём можно, но при посторонних – не дай Бог. Потому что она – «звезда». Теперь уже надо так: «Елена Яковлевна…» Приходится себя сдерживать, но мы же – однокурсники, куда нам...

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# Культура # Российские актеры # Михаил Смирнов

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