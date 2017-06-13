Михаил Смирнов о «Разговоре со скрипкой»: «Пытался на английском – понимают. Главное же – поймать интонацию»

Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас есть уникальный номер, который все телезрители помнят – «Разговор на скрипке». Это же издевательство над инструментом. К Вам музыканты не подходят, не говорят: «Что Вы делаете?»

Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации:

Нет, наоборот, музыкантам очень нравится. Мне показал этот приём один мой друг Дмитрий Серебров, известный музыкант в России. Он мне сыграл «Ты меня любишь?», он мне это сыграл на виолончели. Я: «Ах!» И мы дальше с ним вместе играли всякие звуки безумные. А он консерваторию закончил.

«Падение самолёта на слона в зоопарке» – это потрясающе.

Теперь, если я еду куда-то за границу, я беру с собой маленькую электроскрипочку, и на ней ещё громче получается.

Вы на ней, вообще, на всех иностранных языках разговариваете, да?



Михаил Смирнов:

А я пытался, на английском. Понимают интонацию. Здесь же главное – поймать интонацию речи.