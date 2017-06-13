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Михаил Смирнов о роли Сталина: «Меня озвучивал другой артист, потому что, сколько я не пытался, все начинали хохотать»

13 июня 2017 18:49
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Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Все Вас знают, как одного из участников шоу, телевизионного проекта «Кривое зеркало», но у Вас есть и своя киноистория. Правда, все Ваши герои не доживают до конца фильма, их, как правило, убивают, да?

Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации:
Это правда. История небогатая, но, действительно, ещё ни разу до конца не дожил. Появилась у меня роль.

Где-то год или два тому назад я дожил до конца фильма, но я играл Сталина, поэтому меня нельзя было убить раньше.

Это у Вас был комедийный Сталин?

Михаил Смирнов:
Что Вы, серьёзный. Я могу даже вспомнить название фильма.

Да Вы лучше скажите какую-нибудь реплику в стиле Сталина.

Михаил Смирнов:
Так вот, что получилось – меня озвучивал другой артист. Взяли грузина, потому что, сколько я не пытался на озвучании сам себя озвучить, все начинали хохотать.

У Вас получался петербургский…

Михаил Смирнов:
Петербургский еврейский Сталин, да. Получается пародия на Сталина. Что бы я не делал, все начинали хохотать. Внешне похож… Началось с того, что на одни пробы меня позвали играть Кагановича, а Сталина, по-моему, должен был играть Шакуров.

Но, когда меня загримировали под Кагановича, все ахнули, потому что я оказался Сталин.

А рядом со мной никого уже нельзя было Сталиным поставить, потому что я был на Сталина похож больше, чем остальные.

Полностью интервью смотрите здесь

# Культура # Российские актеры # Михаил Смирнов

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