«Когда заговорил по-арабски, встал весь зал. Потому что они начинали хохотать уже на четвёртом языке». Как Михаил Смирнов конгресс Интерпола вёл

Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Смирнов, актёр, режиссёр театра, заслуженный артист Российской Федерации:

Я вёл Всемирный конгресс Интерпола. Там сидело 142 генерала из всех стран мира. А условия такие: либо ты говоришь на четырёх языках и на пятом – родном, либо ты, вообще, рот не открываешь. И мне прислали, значит, текст, который я должен говорить. Слава Богу, было всё напечатано. Я подумал: «Ну, хорошо. По-русски я скажу как-нибудь. Дальше я должен говорить по-английски. Ну, английский я знаю». Дальше – французский.

Есть подруга, которая меня немножко обучила, по-французски я произнёс.

Дальше нужно было по-испански. Хорошо, жена у меня говорит по-испански, она меня быстренько научила, и я стал бегло говорить по-испански по бумажке. Но вот дальше было тяжело. По-арабски. Я ещё просил этих генералов…

И ещё с Вашим лицом.

Михаил Смирнов:

С моим лицом, да по-арабски. Я говорю: «Можно, хотя бы шапочки буду менять? Давайте, я буду надевать разные шапочки». На меня посмотрели, как на сумасшедшего, эти генералы. Ну, хорошо, по-арабски. Мне вызвали из Еревана арабиста. Мы с ним позанимались несколько часов, и он потом сказал, что я блестяще говорю по-арабски. Я писал, конечно, по-английски транскрипцию. У нас губернатором тогда была Валентина Ивановна Матвиенко, она ждала, пока я всё это расскажу, после каждого языка она спрашивала: «Михаил, уже можно?» Я говорю: «Нет-нет, подождите», – и на следующем языке. «Уже можно?» «Подождите», – ещё на следующем.

Короче, когда я заговорил по-арабски, они встали – весь зал.

Потому что они начинали хохотать уже на четвёртом языке, а, когда арабский пошёл – тут всё. Ну, с моей внешностью – да по-арабски. Там люди в чалмах начали аплодировать, индусы встали.