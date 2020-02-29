Михаил Финберг: «Нет такого уровня Мулявина здесь специалиста!»

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Вашему оркестру уже более 30 лет. Как за это время развивался музыкальный рынок Беларуси?

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Он развивался сложно. Во-первых, у нас не готовили специалистов, которые должны работать в эстрадной музыке. Тем более – в джазовой музыке. Музыка джазовая, як кажуць па-беларускі, станавілася складанай, людзі, якія стваралі гэтыя творы, яны думалі, чым больш будзе партытура, чым яна будзе складанее, тым яна будзе лепей. Не, яна будзе вельмі простай.

Я дружил много лет, много десятков лет с большим композитором белорусским – народным артистом Советского Союза Евгением Глебовым. Это вершина нашего творчества. Гениальный музыкант. Он писал всё просто, он писал всё гениально. Вот эта совместимость этих двух слов и принимает то решение, чтобы на концертах были аншлаги.

Вадим Щеглов:

Современное, эстрадное, скажем так, творчество многие критикуют. Говорят, что нет исполнителя уровня Мулявина.