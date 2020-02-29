«Я бываю немножко вспыльчив». Михаил Финберг в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Какое качество в людях Вы цените больше всего?
Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Порядочность – это первое. Второе – когда человек не врёт.
Вадим Щеглов:
Чего Вы никогда не простите?
Михаил Финберг:
Предательства.
Вадим Щеглов:
Вам доводилось врать в лицо?
Михаил Финберг:
Мне это приходилось делать там, где мне врут.
Вадим Щеглов:
О чём Вы мечтаете?
Михаил Финберг:
Чтобы быть здоровым.
Вадим Щеглов:
Музыка – это…
Михаил Финберг:
Это счастье. Это жизнь.