«Я бываю немножко вспыльчив». Михаил Финберг в 9 честных ответах на неожиданные вопросы

Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Какое качество в людях Вы цените больше всего?

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:

Порядочность – это первое. Второе – когда человек не врёт.

Вадим Щеглов:

Чего Вы никогда не простите?

Михаил Финберг:

Предательства.

Вадим Щеглов:

Вам доводилось врать в лицо? Михаил Финберг:

Мне это приходилось делать там, где мне врут.

Вадим Щеглов:

О чём Вы мечтаете?

Михаил Финберг:

Чтобы быть здоровым.

Вадим Щеглов:

Музыка – это…

Михаил Финберг:

Это счастье. Это жизнь.