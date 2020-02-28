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Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?

28 февраля 2020 21:33
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Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит группа VAL с белорусскоязычной песней «Да вiдна». 

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?-1

Фото: instagram.com/val.music 

VAL – творческий союз саундпродюсера Влада Пашкевича и вокалистки Леры Грибусовой. Как сообщают музыканты на своих страницах в соцсетях, вокалистка проекта – Валерия Грибусова, – участница шоу «Голос краïни» в команде Джамалы, победительница вокального конкурса на фестивале «Славянский базар». Саунд-продюсер проекта – Владислав Пашкевич, – мультиинструменталист, участник известной продакшн-студии. 

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?-4

Фото: vk.com/val.musicproject 

Песню для «Евровидения» VAL описывает просто:  ««Да вiдна» — гэта гісторыя дзяўчыны, якую аддалі замуж супраць яе волі. Але, як кажуць, сэрцу не загадаеш. А тое, што адбываецца ад цямна і да відна, для ўсіх застанецца таямніцай».

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?-7

Фото: vk.com/val.musicproject 

Написать текст к этой композиции ребята попросили молодого белорусского поэта Никиту Найдёнова. 

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Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?-10

Фото: vk.com/val.musicproject 

Во время финального гала-концерта корреспондент СТВ Кристина Федорович пообщалась с автором песни. Найдёнов обратил внимание на текст: «Очень красивые слова в песне. Сложно не заметить, не проникнуться», – отметил поэт. 

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?-13

Фото: vk.com/val.musicproject 

Творческий союз существует с 2015 года. Исполнители признаются: «со своей аудиторией всегда делимся творчеством и вдохновением, успехами и опытом, не боимся быть собой и ловим от этого огромный кайф».

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Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?-16

Фото: vk.com/val.musicproject 

Беларусь участвует в песенном конкурсе «Евровидение» с 2004 года. Представители страны доходили до финала шесть раз, в том числе в прошлом году. Тогда 16-летняя ЗЕНА была самой юной участницей и заняла 24 место с песней «Like it». Лучший результат – у Дмитрия Колдуна, который в 2007 году завоевал шестое место. 

Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?-19

Фото: vk.com/val.musicproject 

В этом году за право представлять Беларусь боролись 12 конкурсантов. Среди них есть и рекордсмены: музыканты пробуют свои силы по восемь и даже по 10 раз. Финалисты национального отбора-2020 – кто они (здесь подробнее)? 

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Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?-22

Фото: vk.com/val.musicproject 

Напомним, телеканал СТВ рассказывал о закулисье национального отбора с места событий (подробнее здесь), а также на нашей странице в Instagram. 

# Евровидение 2020. Нидерланды # Культура # Владислав Пашкевич # Валерия Грибусова # Никита Найдёнов # Кристина Федорович # VAL # Фотофакт

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