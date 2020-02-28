Евровидение-2020. Беларусь представит VAL: что известно об исполнителях?

Новости Беларуси. Беларусь на международном песенном конкурсе «Евровидение» представит группа VAL с белорусскоязычной песней «Да вiдна».

Фото: instagram.com/val.music

VAL – творческий союз саундпродюсера Влада Пашкевича и вокалистки Леры Грибусовой. Как сообщают музыканты на своих страницах в соцсетях, вокалистка проекта – Валерия Грибусова, – участница шоу «Голос краïни» в команде Джамалы, победительница вокального конкурса на фестивале «Славянский базар». Саунд-продюсер проекта – Владислав Пашкевич, – мультиинструменталист, участник известной продакшн-студии.

Фото: vk.com/val.musicproject

Песню для «Евровидения» VAL описывает просто: ««Да вiдна» — гэта гісторыя дзяўчыны, якую аддалі замуж супраць яе волі. Але, як кажуць, сэрцу не загадаеш. А тое, што адбываецца ад цямна і да відна, для ўсіх застанецца таямніцай».

Фото: vk.com/val.musicproject

Написать текст к этой композиции ребята попросили молодого белорусского поэта Никиту Найдёнова. «Мы уверены, что она победит». Показываем, что происходит за кулисами белорусского отбора на «Евровидение – 2020»

Фото: vk.com/val.musicproject

Во время финального гала-концерта корреспондент СТВ Кристина Федорович пообщалась с автором песни. Найдёнов обратил внимание на текст: «Очень красивые слова в песне. Сложно не заметить, не проникнуться», – отметил поэт.

Фото: vk.com/val.musicproject

Творческий союз существует с 2015 года. Исполнители признаются: «со своей аудиторией всегда делимся творчеством и вдохновением, успехами и опытом, не боимся быть собой и ловим от этого огромный кайф». «Евровидение-2020» проведут в Роттердаме: почему для конкурса выбрали именно этот город

Фото: vk.com/val.musicproject

Беларусь участвует в песенном конкурсе «Евровидение» с 2004 года. Представители страны доходили до финала шесть раз, в том числе в прошлом году. Тогда 16-летняя ЗЕНА была самой юной участницей и заняла 24 место с песней «Like it». Лучший результат – у Дмитрия Колдуна, который в 2007 году завоевал шестое место.

Фото: vk.com/val.musicproject

В этом году за право представлять Беларусь боролись 12 конкурсантов. Среди них есть и рекордсмены: музыканты пробуют свои силы по восемь и даже по 10 раз. Финалисты национального отбора-2020 – кто они (здесь подробнее)? Белорусский отбор на «Евровидение-2020». Как будут выбирать победителя

Фото: vk.com/val.musicproject