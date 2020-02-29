Группа VAL о «Евровидении-2020»: Будем делать всё возможное, чтобы круто представить Беларусь

Евровизионное сердце, как и путевку в Роттердам, забрали исполнители песни на белорусском языке «Да відна». Они набрали 10 баллов от жюри и 10 баллов от зрителей. Второе место в рамках отбора занял Ян Ярош, третье – группа Чакрас. Всего же за право представить нашу страну на конкурсе боролись 12 участников.

Новости Беларуси. Главная музыкальная интрига разрешилась накануне поздно ночью. Стало известно, кто представит Беларусь на песенном конкурсе «Евровидение-2020», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Роттердам отправится группа VAL.

В 2020 году на национальном отборе звучали не только англо- и белорусскоязычные композиции. Впервые конкурсанты пытались удивить и песней без слов.

Группа VAL, представители Беларуси на конкурсе «Евровидение-2020»:

Очень было непредсказуемо, волнительно было, но потом все так неожиданно повернулось. Это весьма приятно!

Эмоции невероятные! У меня какое-то спокойствие внутри. Гармония с собой появилась. Это счастье называется. Это наша общая победа, наш общий результат. Спасибо всей команде! Мы будем делать все возможное, чтобы круто представить нашу страну.

«Да вiдна». О чём поётся в композиции группы VAL, которая представит Беларусь на «Евровидении-2020»