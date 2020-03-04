Финберг о Тиме Белорусских: «Не слышал и слышать не хочу, потому что надо называть свою фамилию, имя и отчество»
Народный артист Беларуси откровенно рассказал о себе в программе «В людях».
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Вы работаете с талантливыми исполнителями, вернёмся к эстрадному творчеству, которые получили хорошее консерваторское образование, которые знают ноты.
Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь:
Это правильно Вы заметили. Но ещё самое главное, что они работают с высокопрофессиональными музыкантами, которые являются их аккомпаниаторами, которые знают все ноты, которые знают все гармонии. И не только знают, они слышат все гармонии. И они всегда в каждой песне находят свои ошибки. Я свои ошибки. И мы никогда с ошибками в эфир ничего не пускаем.
Вадим Щеглов:
А как так получается, что сегодня мегапопулярность, миллионные просмотры получают люди, которые, вообще, поют «мимо кассы» и не знают нотной грамоты? Ольга Бузова и многие другие.
Михаил Финберг:
Вы знаете, время такое. Стали люди играть на том, что якобы кого-то не пускали в эфир. Меня не пускают в эфир, меня нет в эфире! Нет. Я не выступаю.
Вадим Щеглов:
Как нет, если мы сегодня с Вами общаемся?
Михаил Финберг:
Это я в первый раз пришёл после радиостанции «Минск». И нет потребности. Ну ради Бога. Но это не им нет потребности. Надо молодёжь воспитывать. Без этого молодёжь мы не воспитаем.
Вадим Щеглов:
А вот Вы слушали такого исполнителя сейчас очень популярного в молодёжных кругах – Тима Белорусских?
Михаил Финберг: «Нет такого уровня Мулявина здесь специалиста!»
Михаил Финберг:
Нет, я не слышал и слышать не хочу, потому что надо называть свою фамилию, имя и отчество. У меня не такая красивая фамилия, не такое красивое имя, отчество. Какая есть, какой есть – я никогда не менял и менять не буду. Это имя дали мои родители, которые жили в белорусской деревне под городом Мозырем – деревня Мелешковичи. Я несу с гордостью это имя и горжусь, что я имею это. И говорю большинство на белорусском языке.
Также в интервью Михаил Финберг рассказал:
– как он первым из белорусов участвовал в «Евровидении»
– как нужно выбирать представителя Беларуси на «Евровидении»
– о Попове, Кио и Мулявине
– как 8 раз поступал в музучилище
Смотрите 1 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.