Финберг о Тиме Белорусских: «Не слышал и слышать не хочу, потому что надо называть свою фамилию, имя и отчество»

Михаил Финберг, дирижёр, профессор, художественный руководитель – директор заслуженного коллектива Республики Беларусь Национального академического концертного оркестра Республики Беларусь: Это правильно Вы заметили. Но ещё самое главное, что они работают с высокопрофессиональными музыкантами, которые являются их аккомпаниаторами, которые знают все ноты, которые знают все гармонии. И не только знают, они слышат все гармонии. И они всегда в каждой песне находят свои ошибки. Я свои ошибки. И мы никогда с ошибками в эфир ничего не пускаем.

Вадим Щеглов, ведущий СТВ : Вы работаете с талантливыми исполнителями, вернёмся к эстрадному творчеству, которые получили хорошее консерваторское образование, которые знают ноты.

Вадим Щеглов:

А как так получается, что сегодня мегапопулярность, миллионные просмотры получают люди, которые, вообще, поют «мимо кассы» и не знают нотной грамоты? Ольга Бузова и многие другие.

Михаил Финберг:

Вы знаете, время такое. Стали люди играть на том, что якобы кого-то не пускали в эфир. Меня не пускают в эфир, меня нет в эфире! Нет. Я не выступаю.

Вадим Щеглов:

Как нет, если мы сегодня с Вами общаемся?

Михаил Финберг:

Это я в первый раз пришёл после радиостанции «Минск». И нет потребности. Ну ради Бога. Но это не им нет потребности. Надо молодёжь воспитывать. Без этого молодёжь мы не воспитаем.

Вадим Щеглов:

А вот Вы слушали такого исполнителя сейчас очень популярного в молодёжных кругах – Тима Белорусских?

Михаил Финберг: «Нет такого уровня Мулявина здесь специалиста!»