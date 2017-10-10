Миронова о фонде «Артист»: «Мы ещё взяли 150 малых городов, там сложнее ситуация, чем в Москве и Питере»

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы являетесь президентом фонда поддержки деятелей искусства «Артист».

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации:

Соучредителем, да.

Вы занимаетесь тем, что поддерживаете артистов, которые вышли на пенсию. Я в Ваших интервью слышал такую трогательную историю, когда Вы собрали для них небольшие финансовые премии и Вы видели этот потрясающий восторг вглазах стариков, и не смогли больше от этого…

Мария Миронова:

Плакали просто люди, да. Это было ещё при жизни Маргариты Александровны Эскиной, которая была директором Дома актёра – очень известная такая фигура, она была много-много лет, и тогда ещё Дом актёра был в такой своей славе. И это уже были последние годы её жизни – она сама, находясь на инвалидной коляске, никогда, при всём при том, не жалуясь на жизнь, всегда очень позитивная – и она из последних сил старалась помогать тоже.

Был такой клуб в Доме актёра, который назывался «Ещё не вечер».

И там было порядка 2 тысяч разных – ещё, знаете, по старинке, такая картотека была – на карточках таких картонных, где были записаны все данные: у кого есть родственники, у кого – нет, все-все-все. И она вот помогала ветеранам, собирала их на обеды, на ужины, какие-то посылки такие, как «заказы». И они все были дико счастливы. И вот это всё перешло, собственно говоря, эта вся картотека перешла к нам, в фонд «Артист».

Как Вы собираете деньги?

Мария Миронова:

По-разному. Вначале это, конечно, сложно было. Среди друзей, среди людей, которые могут, московское правительство нам тоже как-то помогало, и собирали – делали сами акции, делали сами концерты.

Сейчас уже проще, нас поддержали.

Нам выдали достаточно большой грант, с помощью которого мы можем уже в этом году выйти на региональный уровень. Потому что у нас было всего три города – это Москва, Санкт-Петербург и Саратов. Теперь мы ещё взяли 150 малых городов, что тоже очень важно, потому что, как раз, там сложнее ситуация, чем в Москве и Питере.