Мария Миронова о космосе: «Для меня это – такой фрагмент детства»

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Вы в Минске в преддверии старта проката «Салют-7». Фильм про космос, но Вы играете жену космонавта.
Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации:
Да, моя вся линия на Земле.
Насколько мне известно, с космосом у Вас не первая работа, Вы играли, по-моему, дочь Королёва в сериале ВВС.
Мария Миронова:
Жену. «Космические гонки» он назывался.
«Битва за космос» ещё в какой-то версии.
Мария Миронова:
Да, «Космические гонки» – это было изначальное название. «Битва за космос», да.
Вы, вообще, думаете о космосе иногда?
Мария Миронова:
Для меня это – такой фрагмент детства, такого совсем раннего. Потому что в то время наши космические какие-то – это показывалось, по-моему, во всех выпусках новостей.
И это было такой темой, как советский балет – советский космос.
Вы мечтали стать балериной, кстати?
Мария Миронова:
Да.
Мальчики мечтали стать космонавтами, а девочки – балеринами.
Мария Миронова: «Мне хочется успевать жить. Чтоб не было какой-то гонки за ролями»