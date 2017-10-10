Мария Миронова о космосе: «Для меня это – такой фрагмент детства»

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Вы в Минске в преддверии старта проката «Салют-7». Фильм про космос, но Вы играете жену космонавта.

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации:

Да, моя вся линия на Земле.

Насколько мне известно, с космосом у Вас не первая работа, Вы играли, по-моему, дочь Королёва в сериале ВВС.

Мария Миронова:

Жену. «Космические гонки» он назывался.

«Битва за космос» ещё в какой-то версии.

Мария Миронова:

Да, «Космические гонки» – это было изначальное название. «Битва за космос», да.

Вы, вообще, думаете о космосе иногда?

Мария Миронова:

Для меня это – такой фрагмент детства, такого совсем раннего. Потому что в то время наши космические какие-то – это показывалось, по-моему, во всех выпусках новостей.

И это было такой темой, как советский балет – советский космос.

Вы мечтали стать балериной, кстати?

Мария Миронова:

Да.

Мальчики мечтали стать космонавтами, а девочки – балеринами.