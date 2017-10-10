«Это реально страшно»: Миронова рассказала о любимом моменте в фильме «Салют-7»

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации:

Есть один момент, который мне очень нравится в фильме. Где героиня, прообраз Савицкой, которую сыграла Оксана Фандера, говорит такую фразу: «А, если я вот здесь…», – когда у неё прокалывается перчатка, происходит разгерметизация. Потом уже, когда они вернулись на Землю, она спрашивает: «А, если бы я там умерла бы, чтоб ты со мной делал? Оставил меня там болтаться, как флажок?»

То есть, даже, если ты, как бы, погиб…

Это реально страшно. И для тех людей, которые остаются на Земле, для тех жён, если говорить о близких людях. Когда твой человек – не просто моряк, куда-то уплыл, или улетел в какой-то другой город, даже на другой континент. А он где-то, вообще, там, где никто не был, единицы какие-то людей – где-то в вечности, в космическом пространстве.