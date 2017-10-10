Миронова о сыне: «Надо мной все смеялись: «Этот мальчик лежал на полу лучших музеев мира»

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

У Вас совсем небольшая разница в возрасте с Вашим сыном. У вас отношения, наверное, больше товарищеские? Или, всё-таки, Вам удалось сохранить эту материнскую дистанцию и: «В мои годы ты узнаешь»?

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации:

Нет, не удалось, сразу могу сказать. Конечно, больше дружеские.

А вкусы в кино, в музыке у вас схожи?

Мария Миронова:

Да, похожи. Он очень любит живопись. И я его с детства… Ещё надо мной все смеялись, потому что говорили: «Этот мальчик лежал на полу лучших музеев мира». Потому что он уже уставал ходить, он ничего ещё не понимал, маленький, и где-нибудь прикладывался: либо на кушетке, либо под кушеткой какой-нибудь.

Меня спрашивали: «Это Ваш ребёнок?», – на английском, на французском, на испанском.

Тем не менее, это дало свои плоды. Он живопись знает на профессиональном, я бы так сказала, уровне.