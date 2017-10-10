Мария Миронова: «Счастье-несчастье – это, всего лишь, ракурс зрения»

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Мария Миронова, заслуженная артистка Российской Федерации:

Счастье-несчастье – для меня такое понятие – это, всего лишь, ракурс зрения. Потому что это же внутреннее состояние – счастье. Если оно начинает зависеть от чего-то того, что тебе даёт жизнь – оно перестаёт быть счастьем.

Потому что у тебя завтра это заберут – и ты несчастлив.

То есть, ты зависим. Как ты можешь быть счастливым, если ты зависим? Поэтому для меня понятие «счастье» – оно внутренняя составляющая.