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Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»

26 февраля 2019 18:54
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Новости Беларуси. 600 редких фотографий и полтысячи страниц. Уникальное издание о Владимире Мулявине, каким вы его не знали, презентовали 26 февраля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-1

Книга – результат работы профессионального музыковеда Ольги Брилон и любящей дочери Марины Мулявиной.

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Чем еще порадуют поклонников «Песняров» в юбилейный год – в видеосюжете Камиллы Шах.

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-4

«Всех детей воспитывают родители, а меня воспитала филармония» – шутит о своем детстве Марина Мулявина – старшая дочь легендарного Песняра. Но обиды на родителей у нее совсем нет. Только бесконечная благодарность за ту любовь, которой была окружена с рождения.

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-7

Любовь, которой дышал их дом, а теперь дышит книга «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…».

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-10

Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»:
Мне они недосказали много. И всегда мама говорила: «Ой, Марина, успеем». Рродителей не стало – одного в 61, другого в 62 года. Это не возраст. Поэтому я всем друзьям, детям своим говорю: «Давайте говорить сейчас, чтобы было потом вспомнить что о своих родителях и что рассказать».

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-13

Книгу разделили на три части. Первую написала музыковед Ольга Брилон. В ней – биография Мулявина и воспоминания его сослуживцев.

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Во второй – тайны семейных отношений для нас приоткрыла Марина Владимировна.

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-16

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-18

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-20

Камилла Шах, СТВ:
Ну а третья часть, пожалуй, самая трогательная – это переписка Владимира Мулявина со своей женой. Все письма неизменно начинаются с теплых слов: «Лидушка, дорогая, здравствуй. Сегодня я уже не злой, хотя от тебя ничего не получил. Просто я увидел тебя и опять восхищался, любовался».

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-23

Идея написать книгу вынашивалась много лет. Но когда дуэт авторов сложился – им потребовалось меньше года на ее издание.

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Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-26

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-28

Ольга Брилон, музыковед, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»:
Есть очень любопытный эпизод. Одна замечательная артистка – Анна Арго – в один прекрасный момент пригласила Маринину маму и сказала ей: «Ты, когда всё будет радужно, когда ничего не будет предвещать, ты разведешься или станешь вдовой, родишь второго ребенка и под конец жизни ослепнешь». Всё, что она наговорила, всё сбылось.

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-31

Этот год для ансамбля «Песняры» – юбилейный. В сентябре им официально – 50 лет. Армию поклонников, которой с годами меньше не становится, ждет много сюрпризов. Но раскрывать их организаторы не торопятся. Дают лишь тонкий намек – «Славянский базар».

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-34

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-36

Маленькие тайны большой любви. В Минске презентовали издание «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»-38

# Книги # Культура # Марина Мулявина # Ольга Брилон # Фотофакт

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