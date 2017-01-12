Марина Мулявина, дочь Владимира Мулявина: Мои родители познакомились на сцене!

Владимира Мулявина публика узнала в далёкие 70-ые. И тут же возвела в разряд кумиров миллионов. А его имя стало в один ряд с выдающимися «песнярами» земли белорусской – Колосом, Купалой и Богдановичем.



И, казалось бы, уже сегодня о жизни легендарного музыканта нам известно всё. Но убеждаемся в обратном, как только заводим разговор о Владимире Георгиевиче с его дочерью Мариной Мулявиной и музыковедом Ольгой Брилон.

Ее родители познакомились, когда молодой гитарист Володя Мулявин еще не изведал вкуса славы, а Лидия Кармальская уже была известной и востребованной артисткой. В Советском Союзе ей буквально не было равных в жанре художественного свиста.



Союз двух талантливых людей, Лидии Алексеевны и Владимира Георгиевича, тогда желали видеть у себя многие филармонии Советского Союза. Однако мало кто знает, что первая попытка попасть на главную музыкальную сцену в БССР у Мулявина не увенчалось успехом. Произошло это в 1961 году.



Вновь в Белорусскую филармонию Владимир Мулявин вместе с Лидией Кармальской приехали в 1963 году и остались здесь навсегда. Именно в Минске Владимир Георгиевич вплотную занялся поисками того, в чём он смог бы быть первым.

С тех пор народная белорусская песня прочно вошла не только в душу музыканта, но и в его творчество. Интуитивно он находил уникальные песенные материалы, которые виртуозно превращал в хиты.



Кстати, любимые многими хиты ансамбля «Песняры» Владимир Мулявин исполнял на гитаре, купленной у аргентинского музыканта, который приехал на гастроли в Минск вместе со знаменитым в 70-ых певцом Рафаэлем.