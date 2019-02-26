Фото Мулявина без усов и его личная переписка. Дочь музыканта выпустила сенсационную книгу

Любовь и музыка. Успешный старт «Песняров» был обеспечен надёжным семейным тылом, без которого вряд ли смог состояться музыкант и композитор Владимир Мулявин. Этому периоду жизни знаменитого музыканта и посвящена книга «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…» В ней много нового и сенсационного, раскрыта биография Владимира Мулявина от рождения до момента переезда в Минск, рассказана история его рода. Впервые опубликована переписка Владимира Мулявина и Лидии Кармальской, относящаяся к армейскому периоду жизни музыканта.



Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – старшая дочь В. Мулявина, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…» – Марина Мулявина и музыковед, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…» – Ольга Брилон.

Каким образом у вас сложился такой замечательный творческий дуэт? Марина Мулявина, старшая дочь В. Мулявина, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»:

Измаил Капланов – это друг отца, принёс песню, посвящённую папе, на слова Солодкой, мы называем это реквием. Мы делились впечатлениями о песне, говорили о перспективах: какие у «Песняров», какие у дома, у семьи и я рассказала, что у меня лежит переписка, которую я после смерти мамы с содроганием читала всегда и вспоминала те молодые свои детские годы и молодость родителей. Он сказал: «Марина, нужно опубликовывать». Всё, что можно оторвать от сердца, но только не это. Он говорит: «У меня есть прекрасный человек Ольга Брилон. Она тебе в этом может помочь». Это был 2003 год. Потом судьба свела нас с Олей и я очень долго приглядывалась: свой ли человек или нет. Вот в 2015 году я позвонила и сказала: «Всё, я решилась». Начались самые настоящие раскопки.

Что Вам удалось узнать нового и удивиться каким-то фактам биографии при раскопах? Марина Мулявина:

Ну, во-первых, я узнала родословную отца, потому что она была всегда скрыта, закрыта и я знала только со стороны бабушки. Здесь я узнала со стороны папы, деда Георгия. Я познакомилась с папиными родными братьями по отцу, двумя, о которых, вроде бы, и говорилось когда-то, но я их никогда не знала. Они живут в Израиле, они тоже помогли рассказать историю, откуда папа родом. Сколько лет, месяцев, дней вы посвятили этой книге? Ольга Брилон, музыковед, автор книги «Владимир Мулявин и Лидия Кармальская. Недосказанное…»:

Вы знаете я вам скажу абсолютно конкретно: 10 месяцев. Вот написание книги – чуть больше 10 месяцев, но, как говорят, и вся жизнь, потому что меня тема «Песняров» с детства волновала. И вот эти чёрно-белые кадры и радиоэфиры с ранними записями, это всё в мою жизнь вошло очень давно.

Марина Мулявина:

При жизни отца Ольга брала у папы интервью. Их жизнь тоже переплеталась. Ольга Брилон:

Да. И маму её один раз видела на концерте вживую. Здесь столько фотографий, это дорогого стоит! Нигде их не увидишь, вот как в этой книге. Марина Мулявина:

Здесь больше 600 сканов. Ольга Брилон:

Маринина мама сохранила колоссальный архив. Первая супруга Владимира Георгиевича Мулявина. Мне это тоже было очень приятно, настолько вот проникаешься, потому что всё в целости и сохранности.

Эти фотографии, которые в книге опубликованы, многие из них практически все опубликованы впервые. И когда мы сейчас их видим, в Интернете уже кто-то пересканировал, кто-то перефотографировал, настолько не по себе. Кажется, это же вот наше, только сейчас было нашим, о сокровенном.

Марина Мулявина:

Хотелось показать, с чего это всё начиналось, что он был безусым мальчишкой. А когда они уже развелись с папой, он уже был с мамой заслуженным артистом.

Это книга, всё-таки, о великом музыканте либо она о любви? Марина Мулявина:

Она о любви. В первую очередь, она о любви. И когда у меня родился первый внук, я поняла, что это нельзя скрывать, это нужно рассказывать: почему появились «Завушніцы», почему появилась «Александрина», почему появился «Крик птицы». Где-то репертуар, который можно написать, только любя.

Ольга Брилон:

А что касается «Песняров», там тоже очень всё подробно написано, буквально вот история зарождения «Песняров», благодаря Владиславу Мисевичу. Там очень большая пространная такая глава, она называется «Житие несвятых».

Выходили ли люди на связь с какими-то интересными историями и фактами? Ольга Брилон:

Мы разослали письма с просьбой, потому что у него в трудовой книжке написано, что он работал в Кемерово, в Калининграде, в Томске. Мы туда написали, не ожидая даже ответа, ни на что не надеясь, не полагаясь ни на что, и вдруг, действительно, пришли ответы, люди так добросовестно отнеслись к просьбе, отсканировали личные дела в архивах и мы, благодаря вот этим людям, которые живут в далёких сибирских, уральских городах, мы узнали очень многое, в частности, историю знакомства Кармальской и Мулявина.