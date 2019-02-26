Как приготовить рояль и кто займёт место Игоря Лученка: Белорусский союз композиторов отмечает 85-летие

Уже 27 февраля в Малом зале им. Ширмы Белгосфилармонии состоится концерт камерной музыки, в котором примут участие порядка 30 исполнителей. А 2 марта в Большом зале – гала-концерт Государственного академического симфонического оркестра под управлением маэстро А. Анисимова.

Например, пьесы для кларнета соло. Будут пьесы для арфы и вокала. И, например, пьеса Дмитрия Лыбина «Для приготовленного фортепьяно». Как приготовить рояль, можно будет увидеть на этом концерте. Я могу приоткрыть немного тайну. Приготовленные рояли готовят: изменяют его звучание. Или вставляют какие-то предметы в струны, чтобы он потом звучал или как колокол, или как клавесин, или как ударный какой-то инструмент.

Виктор Кистень, заместитель председателя Белорусского союза композиторов, звукорежиссёр, композитор, журналист: Такова традиция Белорусского союза композиторов, что он подводит итоги своей творческой деятельности каждые 5 лет. И в этих двух концертах будет представлена музыка, которая была написана в течение этих пяти лет. Мы услышим премьерные произведения 30 исполнителей. Действительно, в Камерном зале им. Ширмы Белорусской государственной филармонии прозвучат камерные произведения. То есть мы услышим, например, вокал и фортепьяно, такой необычный дуэт, как маримба и вибрафон. Думаю, многие не представляют, что это такое.

Мы собираем ноты композиторов. Есть авторский фонд, в котором ещё с советского времени хранятся все произведения белорусских композиторов. Копии этих произведений есть. И к нам обращаются исполнители, если хотят включить в свой репертуар белорусскую музыку. Мы также продолжаем сбор произведений, но теперь уже в электронном виде.

Виктор Кистень: 120 членов Союза. У нас есть не только композиторы, но и музыковеды, которые пишут об этих композиторах. Союз композиторов сейчас превратился в больше такой информационно-популяризаторский, культурный центр, в котором аккумулируются все данные по современной белорусской музыке.

Виктор Кистень: Такие союзы есть практически во всех странах. И не по одному – в крупных странах. Естественно, что любые творческие люди нуждаются в создании каких-либо организаций, которые могли бы отстаивать их интересы.

38 лет Белорусский союз композиторов возглавлял народный артист СССР и Беларуси Игорь Лученок. Кто сейчас в кандидатах на его место?

Виктор Кистень:

Игорь Лученок, конечно, был уникальным человеком. И человеком, который сплотил вокруг себя нашу организацию. И его уход, его утрата стала серьёзной потерей для организации. Но, тем не менее, приходят новые, свежие идеи, люди, молодое поколение, которое воспринимает Союз уже по-другому. Есть понимание того, что вместе мы можем решать какие-то вопросы, только если мы будем активно участвовать в организации.