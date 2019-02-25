Прямой эфир

«Калі ты беларус, то і мова твая павінна быць беларуская». Гісторыя дырэктара аднаго з самых цікавых музеяў Гомельшчыны

25 февраля 2019 18:21
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Навіны Беларусі. Герой нашага наступнага матэрыяла – дырэктар аднаго з самых цікавых музеяў Гомельшчыны. Чалавек, які захоўвае і збірае самае каштоўнае, што ў нас ёсць – нашу гісторыю, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.

«Калі ты беларус, то і мова твая павінна быць беларуская». Гісторыя дырэктара аднаго з самых цікавых музеяў Гомельшчыны-1

Характэрна, што калісьці ва ўласны інтэрнат малады чалавек прывёз сапраўдны ткацкі станок, а потым адрадзіў унікальную тэхніку беларускага ткацтва. Зараз у музеі рыхтуюцца да новай выставы.

«Калі ты беларус, то і мова твая павінна быць беларуская». Гісторыя дырэктара аднаго з самых цікавых музеяў Гомельшчыны-4

Падрабязнасці ў відэаматэрыяле Аляксандра Дабрыяна.

# Музеи Гомеля # Культура # Александр Добриян # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Сколько стоят билеты на «Славянский базар-2019»
25 февраля 2019 16:46

Сколько стоят билеты на «Славянский базар-2019»

Погоны таланту не помеха. История о участковом инспекторе ГУВД, который пишет стихи
22 февраля 2019 21:10

Погоны таланту не помеха. История о участковом инспекторе ГУВД, который пишет стихи

Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране
22 февраля 2019 20:41

Британец Найджел Робертс, который написал путеводитель по Беларуси, собирается проехать с туром по нашей стране