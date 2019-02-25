«Калі ты беларус, то і мова твая павінна быць беларуская». Гісторыя дырэктара аднаго з самых цікавых музеяў Гомельшчыны

Навіны Беларусі. Герой нашага наступнага матэрыяла – дырэктар аднаго з самых цікавых музеяў Гомельшчыны. Чалавек, які захоўвае і збірае самае каштоўнае, што ў нас ёсць – нашу гісторыю, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Навіны Беларусі. Герой нашага наступнага матэрыяла – дырэктар аднаго з самых цікавых музеяў Гомельшчыны. Чалавек, які захоўвае і збірае самае каштоўнае, што ў нас ёсць – нашу гісторыю, паведамілі ў праграме Навіны «24 гадзіны» на СТБ.
Характэрна, што калісьці ва ўласны інтэрнат малады чалавек прывёз сапраўдны ткацкі станок, а потым адрадзіў унікальную тэхніку беларускага ткацтва. Зараз у музеі рыхтуюцца да новай выставы.
Падрабязнасці ў відэаматэрыяле Аляксандра Дабрыяна.