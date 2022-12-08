Слесари и даже пожарные. Вот какие люди играют в народном театре «Відарыс»

Новости Беларуси. Что такое народный театр и какие в нем актеры? Каково театральное искусство не в столице? В программе «Центральный регион» на СТВ узнаем, как служители театра совмещают обычную работу и выступления на сцене. Кроме того, познакомимся с победителями областного конкурса «Березинская рампа» и сами выйдем на сцену в постановке любительского коллектива «Відарыс».

И вот про людей. Андрей Валентинович Гимбут – старший пожарный. На работе спасает людей. Но всегда находит время для театра. Без него уже свою жизнь не представляет.

Андрей Гимбут, актер народного драматического театра «Відарыс»:

Проходя мимо с ребятами в молодости, поспорил с ними, что смогу играть на сцене. Но они мне не поверили. Пришлось доказать. Игра на сцене – также адреналин в крови появляется. Как и на сцене, так и во время проведения, например, спасательных работ, тушения пожаров. Это же адреналин. Сцена – тоже свой адреналин. То есть и там, и там. Так и совмещаю. Здесь я встретил много друзей. Творческая атмосфера. Интересно, очень интересные люди.

Актеры разные. Младшему 17, старшему 75. Но цифры, как показывает здесь практика, не значат ничего. Например, Диана Добина – одна из самых молодых здесь. Но уже седьмой год в коллективе. Много ролей сыграла и заслужила не одну награду.

Диана Добина, актриса народного драматического театра «Відарыс»:

Я с самого детства, можно сказать, к этому шла. Но все оказалось, конечно, не так, как я думала, на самом деле. Все равно очень интересно. В театре спокойствие. И спокойствие, и безумие одновременно. Скорее, возможность скрыться от мира здесь. Здесь большая часть людей по этой причине. Сложных ролей, которые я играла, немного. Я играла Пардон в спектакле «Клетка». И да, эта роль действительно мне близка, она была очень сложная для воплощения, но я справилась. Противоположности – это всегда вызов, который ты либо принимаешь и идешь с этим до конца, либо бежишь. Конечно, проще играть те, которые на тебя больше похожи, но это же так неинтересно. Поэтому мы не ищем легких путей.

Виталий в обычной жизни – слесарь по ремонту. Отвечает за тепло в наших домах, а по вечерам играет роли самых разных персонажей. Именно он и придал уникальности премьере своей музыкой. «Любовь никогда не перестает». О профессиональном выгорании поговорили с режиссером театра – читайте здесь.