«Листопад-2013». Что осталось за кадром? Модельер из Франции, жесткие диски и работа волонтеров по 24 часа в сутки

Еще один праздник талантливых людей открылся в Минске. Кинофестиваль «Лістапад» принимает гостей из разных стран. Не только искусство, но и модные наряды демонстрируют звезды.

Режиссер Брильянте Мендоса проделал самый дальний путь из всех участников «Лістапада», чтобы попасть в Минск. Перелет из Филиппин в Беларусь занял почти сутки.

Брильянте Мендоса, кинорежиссер (Филиппины):

Я считаю, что белорусы счастливчики, потому что у них проводится такой фестиваль. Белорусские зрители смогут увидеть, как живут люди в разных странах. Через кино можно понять их культуру и узнать обычаи и традиции.

Мостиком между двумя совершенно разными культурами – белорусской и филиппинской – станут фильмы, которые режиссер привез на фестиваль. Это две его последние картины – «Чрево твое» и «Пленники».

Брильянте Мендоса, кинорежиссер (Филиппины):

Я думаю, что зрители поймут и примут мои фильмы. В их основе – глобальные проблемы, которые знакомы многим людям, независимо от их места проживания.

А вот инженер столичного кинотеатра Людмила Владимировна на «Лістападзе» – не новичок. Она одной из первых знакомится с фестивальными фильмами. Во власти инженера – технические параметры картин. Кстати, еще в 2012 году все «листопадовские» фильмы приходили на пленке, в 2013-м – уже на жестких дисках.

Людмила Кимстач, ведущий инженер кинотеатра «Мир»:

В основном в таком виде к нам приходят наши фильмы. С этого диска мы скачиваем фильм на сервер.

Кстати, о кино. Его на фестивале будет с избытком – из 36 стран. Кто получит «золото» – главную награду XX «Лістапада» – однозначно сказать нельзя. Но критики отметили фильм открытия фестиваля. Им стала биографическая драма «Параджанов». Лента уже получила несколько престижных наград, она также выдвинута от Украины на «Оскар».

Игорь Сукманов, программный директор игрового кино ХХ Минского международного кинофестиваля «Лiстапад»:

Практически 90% из того, что мы покажем, это и есть те самые возможности увидеть единственный раз на большом экране в городе Минске.

Беларусь на «Лiстападзе» представит картина «Роль» Константина Лопушанского. В ее съемках были задействованы специалисты из 4 стран.

Константин Лопушанский, кинорежиссер (Россия):

Сценарий создавался очень долго, почти 30 лет. Столько прошло от первого варианта. Поэтому это было такое осуществление мечты.

Вот так выглядит закулисье фестиваля. Это штаб «Лістапада». Здесь работают волонтеры. Ксения на фестивале второй год. Она – студентка Академии искусств. На фестивале девушка искусно справляется с капризами звездных гостей.

Ксения Чертович, волонтер:

Работаем 24 часа в сутки. На время фестиваля вся жизнь позади. Главное – фестиваль.

Последняя примерка перед выходом в свет. «Лістапад» – это высокая мода не только в кино, но и на красной дорожке. Звезды белорусского кинематографа в 2013 году одеты в прямом смысле от кутюр. Специально для этого в Минск приехал французский модельер Дени Дюран. Именно в его нарядах красуются мировые знаменитости на красной дорожке Каннского кинофестиваля. В Минск он привез коллекцию уникальных платьев ручной работы.

Дени Дюран, модельер (Франция):

Я приехал на фестиваль, потому что много о нем слышал до этого. Тем более, никогда еще не показывал свои коллекции в этой части Европы. Белорусские модели еще более худые, чем французские. Они очень красивые. С ними легко и приятно работать.

Чтобы погода не расстроила все планы, в 2013 году главный атрибут любого кинофестиваля – красную дорожку – решили перенести в холл Дворца Республики.

Ольга Бурлакова, актриса, телеведущая:

Фестивали для того, наверное, и нужны, чтобы увидеть актеров, чтобы увидеть те фильмы, о которых, возможно, мы в своей суете не можем знать.

Вера Полякова, актриса:

Как всегда жду от «Лістапада» хорошего кино.

В 2013 году фестиваль получил признание Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров. То есть на «Лiстападзе» все по высшему разряду. Тем не менее, пока не все звезды мирового кинематографа прошлись по красной дорожке в Минске, но потенциал есть. Тем более, что посмотреть на Катрин Денев или Кьяру Мострояни на большом экране тоже дорого стоит.