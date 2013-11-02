Уникальные ажурные ручники, представлявшие Беларусь в Венесуэле, создает жительница Городка Витебской области

Новости. Уникальные рушники в технике, получившей статус нематериальной культурной ценности Беларуси, создает жительница Городка Витебской области. Марина Гущо буквально по крупицам собирала данные о технике плетения: ходила в фольклорные экспедиции, перечитывала специализированные книги, искала людей, которые могли хоть что-то знать об ажурном ткачестве. Такие ажурные рушники, иначе их называли кисея, в домах жителей Городокщины занимали самые почетные места. Их вешали в красном углу, обрамляя иконы. Техника изготовления – крайне сложная, тем более, что современному мастеру приходится изучать ее по уже готовым полотнам. А это значит взять старый рушник, посчитать каждую ниточку и создать максимально приближенную к оригиналу копию.

Марина Гущо, мастер по ткачеству:

Ажурное ткачество практически нигде не возрождено. А у нас на Городокщине оно очень развито было в свое время. И люди раньше ткали. Край северный, почему-то всем очень нравилось именно белое полотно. Потому что край снега, край озер. А ажур, переветь, именно переветь – вышивка по сетке, – это было присуще именно Городокщине.

Марина – единственный человек, кто занимается ажурным ткачеством в Беларуси. Причем изготавливает она уникальные рушники на не менее уникальных кроснах. Их специально для мастерицы изготовил ее муж, а помогал сын.

Мастерица всегда готова поделиться своими знаниями: ведет специализированные кружки, выступает на семинарах и, конечно, демонстрирует необычные изделия на всевозможных выставках. Марина со своими ручниками даже представляла Республику Беларусь в Венесуэле в составе культурной делегации, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.