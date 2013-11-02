2 ноября в Минске прошли службы, посвященные дню памяти об усопших

Новости Беларуси. 2 ноября - памятный день для верующих. У православных - родительская суббота, а у католиков - день поминовения усопших. В храмах проводят специальные службы, посвящённые памяти предков.

Также христиане должны привести в порядок могилы своих родных и близких. Традиционно в память об усопших зажигают свечи, сообщили в программе «Новости 24» на СТВ.

Прихожанка:

Пытаюсь начинать день, если есть такая возможность, с храма. То есть, вспомнить о своих ушедших близких. Обязательно покупаю свечи. Поставила сегодня свечу, постояла, помолилась до того момента, пока свеча полностью не погасла.

Прихожанка:

Всегда в церковь приходим. Кладем хлеб обязательно, свечи ставим за упокой, едем на кладбище, там тоже цветы ставим. Ну и молимся. Сегодня весь день молились за усопших.

Прихожанка:

По любви мы приходим, поминаем своих родственников как живых, потому что Господь сказал, что Бог не есть Бог мертвых, а Бог живых, ибо в нем все живы.