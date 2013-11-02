В Минске открылся фестиваль детских и юношеских фильмов «Листопадик»

Новости Минска. 2 ноября в кинотеатре «Пионер» открылся конкурс детских и юношеских фильмов «Листопадик» в рамках 20-го Международного кинофестиваля «Листопад». Как и во взрослом конкурсе, маленькие киноманы сами определяют судьбу приза зрительских симпатий. В детской конкурсной программе представлено 9 фильмов, многие из них награждены призами. Фильмом открытия стало белорусское «Киндервилейское привидение», соединившее в себе черты хоррора, комедии, фентези, семейного кино и мелодраммы, сообщили в передаче «Новости 24» на СТВ. При голосовании у юных зрителей было четыре оценки: «отлично», «хорошо», «так себе»и «плохо».

Елена Турова, режиссер фильма «Киндервилейское привидение»:

С одной стороны, в каком-то смысле приятно, что мы первые, мы открываем фестиваль. Это доля уважения к работе, которая была сделана. С другой стороны, это ответственность: вот пришли дети на праздник, хочется, чтобы они ушли отсюда с хорошим настроением. Мы очень волнуемся, надеемся, что кино вам понравится. По крайней мере, мы старались сделать для этого все, что могли.

Павел Харланчук, член жюри кинематографистов конкурса фильмов «Листопадик», актер (Беларусь):

Мне падаецца, што гэта будзе нешта такое яскравае і шчодрае, шчырая рэкцыя, якая цебе як хваля проста захлыне. Усе людзі ведаюць, што такое дзіцячы смех, ды і наогул нейкая такая рэакыя, калі яна праўдзівая.

На кинофестивале было представлено кино на самый разный вкус и возраст. Для детских фильмов нет правил, тенденций и трендов. Главное условие — интерес зрителей, которым угодить зачастую очень непросто. Галина Данелия сетует на коммерциализацию кино, но уверена в его возрождении.

Галина Данелия, председатель жюри кинематографистов конкурса фильмов «Листопадик», актриса, режиссер, продюссер (Россия):

Очень хочется, чтобы оживилось детское кино. Чтобы все-таки дети имели то, что они заслужили. Они заслужили не эти стрелялки, пищалки, – это тоже должно быть, безусловно, – но надо как-то воздействовать на них добром. Я думаю, что в «Листопадике» мы найдем какие-то фильмы очень хорошие, которые оставят след в их душах.

Для нее каждый фильм программы открытие, как и для юных зрителей. Однако это не только праздник, но и конкурс: победитель будет лишь один. Впрочем, проигравших тут никогда и не бывает.