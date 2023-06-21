Не путайте белорусскую дуду с шотландской волынкой. Чем уникален этот инструмент?

Новости Беларуси. Широкие проспекты, уютные кафе и таинственные музеи. Каждая суббота в городе М. начинается одинаково. О жизни любимой столицы традиционный хит-парад самых интересных фактов и новостей в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Вероника Макаревич, ведущая:

Как с помощью древнего духового инструмента познать историю и культуру родной страны? Очень просто! Прогуляйтесь по лесу под чарующую песню белорусской дуды и позвольте волшебной мелодии унести вас в удивительный мир фантазии. Этнический космос. Жемчужина народной культуры. Эти звуки завораживают, связывают с предками и пробуждают силы. Белорусская дуда – уникальная традиция. Не путать с шотландской волынкой.

Екатерина Радивилова, младший научный сотрудник отдела музыкально-исполнительского искусства Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

Чым адрозніваецца, напрыклад, ад еўрапейскіх краін? Там заўсёды бурдо на плячы. У шатландцаў, немцаў, калі паглядзець, на плячы. А ў нас яны вісяць, знаходзяцца ўнізе.

Волшебный инструмент на наших землях был известен еще с XVI века. Тогда его называли «перегудница». Дудари были в списке городских профессий и платили налоги. В 1925 году наш ансамбль произвел фурор во Франции. Окунаемся в таинственный мир музыки вместе с экспертом Екатериной Радивиловой. Профессиональная флейтистка ладит дуду уже 20 лет и больше года изучает ее с точки зрения науки. Так, инкрустация из олова – исключительно белорусская фишка.

Екатерина Радивилова:

Тут аплікатура закрытая, што дадае пэўны тэмбральны каларыт, прыгукі цікавыя. Мех, куды мы надзьмуваем паветра. Звычайна ён рабіўся са скуры казы. Каза была рытуальнай жывёлай. Напрыклад, ёсць такая песня «Не бойся, козачка, стральцоў-мальцоў, бойся, козачка, старога дзеда, ён кожу злупіць, дуду пашые». Гэта менавіта калядная песня, з чаго мы дазнаёмся, што дуду пачыналі вырабляць на каляды. А частка, у якую мы надзьмуваем паветра, называецца сапель. Частка, дзе мы атрымліваем гукі, – гэта жалейка. Гэтая частка называецца рагавень, яна як узмацняльнік гука. Гэтая канструкцыя называецца аднагукавая дуда, ці аднабурдонная. Таму што мы маем толькі адну трубку, якая цягне заўсёды адзін тон.

Испокон веков дуда была сакральным инструментом. Ее связывали с богом Перуном и магической игрой вызывали дождь или солнце. Все, чтобы задобрить землю и получить хороший урожай. Без нее не обходились главные обряды. Будь-то Волочобники, Коляды или свадьба, деды. Она задавала ритмы на вячорках. Лявониха, тетерка были любимыми хитами у наших прадедов, а сегодня – в национальном топе. Присоединяйтесь! Екатерина Радивилова:

Дуда ўжывалася на вяселлях, запрашаўся дудар. Гэта Гарадоцкі раён Віцебшчыны, дзе дудара запрашалі замест пасаджонага бацькі. Напрыклад, калі нявеста была сірата, яна казала: ой, дударэнька-гаспадарэнька, мяне ўжо ў клець вядуць. Ён казаў: не бойся ні Бога, не бойся нічога, я з табой і дуда са мной. Гэта сведчыць аб тым, што дуда была вельмі паважаным інструментам.

Лидия Маркович, заведующая филиалом «Музей «Лошицкая усадьба»:

Часто вызывает вопрос форма именно белорусской дуды. Если присмотреться, что связано с козой, ее цикл прошел, отмирает, ее потом сжигают. Если ее перевернуть, то свисающее бурдо будет напоминать лебедя. И дальше по мифологии идет упоминание идеи с черным лебедем, который будет перевозить души людей в тот мир. Такая мифология существует.

В 1951-м было зафиксировано выступление последнего дударя Язэпа Гвозда. Популярная гармошка не оставила шансов. Но в 1970-1980 годы начался Ренессанс. Появились талантливые мастера – Владимир Гром, Владимир Пузыня, Алесь Лось, Тодар Кашкуревич. Сегодня их дело продолжают Денис Сухой, Алесь Сурба, Сергей Чубрик и другие. Причем наши инструменты заказывают зарубежные музыканты. Высокий уровень – свидетельство того, что традиция будет процветать. В мае 2023 года белорусская дуда вошла в почетный список нематериальных историко-культурных ценностей страны. Она в золотой шкатулке наследия. Наше сокровище и достояние.

Екатерина Радивилова:

Мы можам ганарыцца тым, што на дадзены момант дударскай традыцыяй цікавіцца моладзь, сталі цікавіцца дзяўчаты, каб навучыцца граць на дудзе. Традыцыйна гралі толькі мужчыны. Моладзі падабаецца танчыць пад дуду, гэта іх цікавіць. Сама традыцыя жыве. На дудзе граюць розную музыку: і традыцыйную, і рок-музыку спробы ёсць. Лидия Маркович:

Мы сегодня говорим про два течения. Люди, которые учатся и играют на слух – это импровизация получается белорусского народного фольклора. Даже играют современные танцевальные мелодии – танго, вальс, которые совсем не будут ассоциироваться с дудой. А есть вторая – это академическая манера игры. Дуда включается в различные ансамбли, оркестры, академический хор Титовича. «Хорошки», у них тоже есть этот инструмент. С моей точки зрения, академическое изучение дуды должно быть на базе музыкальных школ. Может, как факультатив или предмет по выбору. Надо продолжать изучать репертуар дударей.