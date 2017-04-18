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Куплетист Михаил Вашуков: «Без юмора и сатиры наш народ не проживёт»

18 апреля 2017 18:49
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Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

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# Культура # Российские исполнители # Михаил Вашуков

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