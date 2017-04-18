«23 года вместе были. Это сложно, не каждая семья так проживёт». Куплетист Вашуков о дуэте с Бандуриным

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым. Вы, по-моему, в 2009 году с Николаем Бандуриным, как дуэт, распались. Но я смотрел какие-то материалы, вроде бы, совсем недавние, где вы вновь вдвоём. Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист:

Дело в том, что мы с ним, как бы, не работаем вместе на эстраде, а вот телевизионные передачи снимаем вместе. Дружба сохранилась? Михаил Вашуков:

Да.



Из того, что было написано о том, как вы распадались, получается такая не очень красивая ситуация в отношении Вашего партнёра. Он как-то, как будто бы Вас, что называется, бросил или кинул.

Михаил Вашуков:

Ни в коем случае, нет. Дело в том, что мы пришли немножко в тупик. Куплетный жанр, Вы говорите, что уже архаика. Не знали, как дальше развиваться в куплетном жанре.

Он пошёл своей дорожкой, я пошёл своей дорожкой. И, как бы, ищем.

Но я, честно говоря, не могу понять, что же он нашёл. Потому что Вы всё время на федеральных каналах, а чем занимается Бандурин не очень известно.

Михаил Вашуков:

Тем же самым. Поёт куплеты, поёт песни. Он стал писать хорошие авторские песни. И отказался от куплетов, да? Михаил Вашуков:

Он не отказался. Потому что он понимает, что он, всё-таки, артист-юморист. И он должен заниматься тем, что ему на роду написано. Ну, мы не работаем вместе, только снимаем передачи, а так – каждый занимается своим делом, как он хочет. Мы 23 года вместе были. Это очень сложно.

Михаил Вашуков:

Это сложно. Не каждая семья так проживёт.

Видел Ваше интервью и, знаете, такая параллель была проведена, что вот, как бы, этот легендарный советский дуэт куплетистов тоже отчасти распался по вине одной из супруг. И у вас эта история повторилась, когда директором стала жена Вашего партнёра.

Михаил Вашуков:

Наверное, нельзя доверять очень много в творчестве своим жёнам. Что-то надо скрывать. Что-то надо делать без них. А, когда жена лезет уже во все – это бывает неправильно.

Если б на Вашем месте был любой артист из шоу-бизнеса – он бы так, с удовольствием, из этого раздувал бы скандал. Может быть, подбросил бы жареных фактов.

Михаил Вашуков:

А мы не скандалили. Дело в том, что мы с Колей гордились всегда тем, что мы знали артистов всех – мы же питерские – мы знали в Ленинграде всех артистов, по тем временам. В Москве знали всех артистов. И у нас со всеми были очень хорошие и дружелюбные отношения. Мы никогда ни с кем не ругались, и мы с Колей не ругались никогда. Потому что мы любим до сих пор друг друга, мы играем интермедии вместе, поём куплеты – всё замечательно. Просто каждый нашёл какую-то свою ниточку в эстраде, свою линию, свою дорогу, по которой он идёт.