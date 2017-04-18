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Михаил Вашуков: «Коля на гармошку клеил шпаргалки, а я на гитару»

18 апреля 2017 18:51
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Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист:
Были ситуации, когда нужно было, допустим, в день несколько концертов. Раньше было несколько концертов, а сейчас – один, Дай Бог. И я на гитару – Павел Васильевич Рудаков научил – Коля на гармошку клеил шпаргалки, а я на гитару. Причём, дома готовишь заготовки, потом первый концерт прошёл: верхнюю снимаешь – там вторая, снимаешь вторую – там третья. На каждое мероприятие у нас были свои какие-то написанные куплеты, частушки. Именно на тему того мероприятия, на котором мы находимся.

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# Культура # Российские исполнители # Михаил Вашуков

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