Юморист Вашуков: «Коммунисты больше любят сатиру, чем все остальные наши партии»

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым

Видел в Youtube уникальное событие – под крылом Коммунистической партии Российской Федерации. В зале сидит Геннадий Зюганов и Вы, апеллируя к нему, тоже читаете какие-то куплеты. Я подумал, что это – такой своеобразный мостик из лучших времён куплетов Советского Союза. И, всё-таки, жанр – советский.

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист:

Дело в том, что я – член партии Коммунистической с 1982 года.

Нелёгкое время.

Михаил Вашуков:

Нелёгкое время. Но, потому что у нас раньше – если хочешь работать на эстраде или на концерте, обязательно должен быть либо кандидатом, либо членом партии. Было такое условие раньше.

Ну, а с Зюгановым мы в хороших отношениях, он часто приглашает нас на какие-то свои съезды, на какие-то свои заседания.

И мы выступаем, поём, потому что, как ни странно, коммунисты больше любят сатиру, чем все остальные наши партии.