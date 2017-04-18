«Поём частушки о турбинных лопатках – а в зале не смеются». Михаил Вашуков о неудачном выступлении

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

За большую творческую жизнь, наверняка, бывали ситуации, когда совершенно не попало? То есть, или обидело кого-то, или, вообще, не туда?

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист:

Очень много было всего, всяких ситуаций. У нас был замечательный концерт – в Питере есть такой замечательный завод турбинных лопаток. Дело в том, что мы торопились на следующий концерт с Колей и говорим: «Можно нас пропустить вперёд? Мы первыми отработаем и убежим».

А до этого у них была торжественная часть, на которой их всех пропесочили: что они турбинные лопатки не так делали.

В общем, у них всё плохо. И мы выходим, поём смешные частушки на тему турбинных лопаток – и в зале не смех, а вот люди сидят и говорят: «Да». И мы вышли под стук собственных копыт, потому что получилось так, что люди поняли: «Да, действительно». Они ещё остались в торжественной части, что их там ругали: «Да, всё плохо. Всё плохо, да». Всё плохо у них. Были всякие случаи.