Куплетист Вашуков: «Концертину 1823 года нам презентовал Рудаков»

Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист, в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.
Самые знаменитые куплетисты – Рудаков и Нечаев. Я слышал, Вы с Рудаковым имели возможность пообщаться?
Михаил Вашуков, заслуженный артист Российской Федерации, куплетист, юморист:
Нам повезло. Мы с Николаем Бандуриным начали своё восхождение на эстраде от Павла Васильевича Рудакова.
Потому что эта концертина знаменитая – она 1823 года, народный шотландский инструмент.
И Павел Васильевич её нам, как бы, презентовал. По тем временам, мы купили у Павла Васильевича эту гармошку. И с тех пор практически этот жанр влился в нашу кровь, и мы занимались только им.
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