Купи мыло – получи узор для вышивки. Как проводили бонусные акции при продаже товаров век назад

Ежегодно в Музей истории города Минска поступают сотни новых экспонатов. Сегодня его собрания насчитывают уже свыше 20 000 ценных экземпляров. Заметно обогатились и фонды Лошицкой усадьбы.

Из рук прямых потомков Ядвиги Любанской сотрудники получили в дар три акварели – фотокопии из частного архива. На них изображено поместье в Дорошевичах, владения семьи Киневичей: место, где выросла будущая хозяйка знатного имения в Лошице.

На снимках – бальный зал и две гостиные: зелёная – для прекрасных дам, синяя – для хозяев дома. Второй подарок – портрет пани Ядвиги от её племянника. Василий Сидорович, ведущий научный сотрудник музея «Лошицкая усадьба»:

Пани Ядвига позирует во Флоренции, что интересно, в японском кимоно белого цвета. Современники рассказывают в мемуарах, что она очень любила восточную культуру, вероятно, в этом доме было несколько восточных вещей, дань моде того времени, отсылка к первозданному облику усадьбы.

На берегу Свислочи, в залах роскошной Лошицкой усадьбы, история, действительно, оживает. Жемчужина коллекции – удивительный шкаф-кабинет, единственный в своем роде, настоящее произведение японского искусства.

Василий Сидорович:

Создан он был на рубеже XIX-XX веков, в очень интересной технике. Продукция поставлялась в Европу к богатым домам. Самый интересный элемент декора – металлические пластины с резьбой в виде ветвей и цветов дерева мэйхуа, это обозначает символ чистоты помыслов.

В музее слышны и отголоски советской эпохи. Новая гордость историков – два раритетных фото прошлого столетия. На них запечатлена работа знаменитого советского селекционера, доктора биологических наук – Анатолия Волузнева.

Василий Сидорович:

Вторая фотография меньше по размеру, но она более ценная для нас. Она первой трети прошлого столетия, эта фотография помогает нам понять, каким был бровар, винокурня. К сожалению, здание сохранилось в очень плохом состоянии.

В прошлом году в коллекции музея появился ещё один уникальный предмет рубежа столетий – рушник с фирменным брокарским узором. Василий Сидорович:

«Брокар» – это компания, которая производила мыло, духи. Мыло стоило довольно недорого, дабы продать максимально большое количество этого мыла, решено было к каждой упаковке класть небольшой подарок: небольшую карточку, на которой напечатано цветное изображение: узоры для вышивки. На базе компании брокаровская вышивка и сохранилась.