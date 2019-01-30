«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»

Дефицит – давно в прошлом. Издания Чехова и Стендаля, Есенина и Бродского уже не вызывают того ажиотажа, когда томики передавались из рук в руки по большой дружбе. Всего-то и нужно – скачать книгу в Интернете или заглянуть в библиотеку.

Современное поколение вряд ли поймет восторг советских пионеров, обменявших 30 килограммов макулатуры на «Три мушкетера» Дюма. А ведь были времена, когда для того, чтобы раздобыть любимое издание, приходилось занимать очередь на подписку. С собой брали термос, бутерброды, складные стулья и даже одеяла. Стояли ночами, писали номера, через каждые два часа перекличка.

Тамара Шауро:

Книги были все в дефиците, поэтому приходилось самыми разными путями покупать. Во-первых, взамен макулатуры давали книги дефицитные. Я старалась взять в первую очередь то, что детям по программе в школе нужно. Полки не пустовали, но тиражей, особенно зарубежной литературы, на всех не хватало. На предприятиях подписку распространяли профсоюзы. Получить заветное издание можно было как вознаграждение за ударную работу. В книжных магазинах даже организовывали лотереи. Розыгрыши проводились поздним вечером, на счастливчика смотрели с завистью.

Тамара Шауро:

В 1979 году я поехала отдыхать на юг и познакомилась с дамой одной, она работала в «Белсоюзпечати» – она мне потом помогала подписные издания все подписывать: и Пушкина, и Гоголя, и Салтыкова-Щедрина. Я подписывала и все так делали. Этот книжный магазин на улице Карла Маркса распахнул свои двери полвека назад. Вся его жизнь прошла в «писательском доме», где в разное время с ним соседствовали классики белорусской литературы: Нил Гилевич, Янка Мавр, Пётр Глебка, Владимир Короткевич.

За эти годы букинистическая лавка стала настоящей литературной площадкой. Сегодня в лабиринтах стеллажей, уставленных книгами на любой вкус, можно заблудиться, но эти стены помнят времена, когда достать тот же сборник Цветаевой было почти невыполнимой задачей.

Наталья Александрович, заведующая книжным магазином:

На то время, торговые площади этого магазина составляли примерно половину от сегодняшнего, и назывался магазин «Политическая книга». За двести томов издания библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль – «Жигули» первой модели. С годами меняется лишь ассортимент, а к постоянным покупателям каждый день прибавляются всё новые ценители отечественной и зарубежной классики.

Наталья Александрович:

К нам в магазин пришла покупательница – женщина в возрасте, которая всю жизнь прожила в Югославии. Она самостоятельно выучила русский язык. Сейчас она к русской литературе стала приобщать свою 14-летнюю внучку. Покупала у нас Пушкина, Лермонтова – подписки и отдельные тома. И обещала вернуться за Достоевским и Чеховым. В советские времена, чтобы купить раритет, интеллигенция готова была выложить половину зарплаты. Тем, у кого денег не было, оставался один вариант: искать дефицитную книгу в библиотеке. Культовым местом в столице стала библиотека имени Ленина, открывшаяся в 1921 году.

По количеству экземпляров и ценности изданий она была седьмой в Советском Союзе, входила в тридцатку лучших в мире. За год здесь принимали более девяноста тысяч человек.

Анатолий Стебурако, заведующий научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:

Фонды увеличивались, росли и в итоге появилась очень серьёзная потребность получить новое помещение. Процесс этот затянулся, и в 2005-2006 годах был осуществлён переезд сюда, в этот алмаз знаний. В настоящее время в её стенах хранится восемь миллионов книг. В перспективе количество вырастет до четырнадцати.

Зарубежные и отечественные издания, миллиарды пожелтевших страниц и бесконечное количество букв. Десятки читальных залов, часть из них предназначены для научной работы. Кроме того, здесь можно увидеть редкие старопечатные книги и рукописи, самые ранние из которых датируются четырнадцатым веком.

Татьяна Захарова, заведующая сектором музейной деятельности отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси:

Главным акцентом нашей экспозиции являются книги Франциска Скорины. Каждый посетитель может познакомиться с настоящими раритетами – с теми изданиями, которые Франциск Скорина издавал в Праге с 1517 по 1520 год.