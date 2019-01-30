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«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»

30 января 2019 16:17
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Дефицит – давно в прошлом. Издания Чехова и Стендаля, Есенина и Бродского уже не вызывают того ажиотажа, когда томики передавались из рук в руки по большой дружбе. Всего-то и нужно – скачать книгу в Интернете или заглянуть в библиотеку.

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-1

Современное поколение вряд ли поймет восторг советских пионеров, обменявших 30 килограммов макулатуры на «Три мушкетера» Дюма.

А ведь были времена, когда для того, чтобы раздобыть любимое издание, приходилось занимать очередь на подписку. С собой брали термос, бутерброды, складные стулья и даже одеяла. Стояли ночами, писали номера, через каждые два часа перекличка.

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-4

Тамара Шауро:
Книги были все в дефиците, поэтому приходилось самыми разными путями покупать. Во-первых, взамен макулатуры давали книги дефицитные. Я старалась взять в первую очередь то, что детям по программе в школе нужно.

Полки не пустовали, но тиражей, особенно зарубежной литературы, на всех не хватало. На предприятиях подписку распространяли профсоюзы. Получить заветное издание можно было как вознаграждение за ударную работу. В книжных магазинах даже организовывали лотереи. Розыгрыши проводились поздним вечером, на счастливчика смотрели с завистью.

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-7

Тамара Шауро:
В 1979 году я поехала отдыхать на юг и познакомилась с дамой одной, она работала в «Белсоюзпечати» – она мне потом помогала подписные издания все подписывать: и Пушкина, и Гоголя, и Салтыкова-Щедрина. Я подписывала и все так делали.

Этот книжный магазин на улице Карла Маркса распахнул свои двери полвека назад.

Вся его жизнь прошла в «писательском доме», где в разное время с ним соседствовали классики белорусской литературы: Нил Гилевич, Янка Мавр, Пётр Глебка, Владимир Короткевич.

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-10

За эти годы букинистическая лавка стала настоящей литературной площадкой. Сегодня в лабиринтах стеллажей, уставленных книгами на любой вкус, можно заблудиться, но эти стены помнят времена, когда достать тот же сборник Цветаевой было почти невыполнимой задачей.

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-13

Наталья Александрович, заведующая книжным магазином:
На то время, торговые площади этого магазина составляли примерно половину от сегодняшнего, и назывался магазин «Политическая книга». За двести томов издания библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль – «Жигули» первой модели.

С годами меняется лишь ассортимент, а к постоянным покупателям каждый день прибавляются всё новые ценители отечественной и зарубежной классики.

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-16

Наталья Александрович:
К нам в магазин пришла покупательница – женщина в возрасте, которая всю жизнь прожила в Югославии.

Она самостоятельно выучила русский язык. Сейчас она к русской литературе стала приобщать свою 14-летнюю внучку.

Покупала у нас Пушкина, Лермонтова – подписки и отдельные тома. И обещала вернуться за Достоевским и Чеховым.

В советские времена, чтобы купить раритет, интеллигенция готова была выложить половину зарплаты. Тем, у кого денег не было, оставался один вариант: искать дефицитную книгу в библиотеке. Культовым местом в столице стала библиотека имени Ленина, открывшаяся в 1921 году.

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-19

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-21

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-23

По количеству экземпляров и ценности изданий она была седьмой в Советском Союзе, входила в тридцатку лучших в мире. За год здесь принимали более девяноста тысяч человек.

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-26

Анатолий Стебурако, заведующий научно-исследовательским отделом книговедения Национальной библиотеки Беларуси, кандидат исторических наук, доцент:
Фонды увеличивались, росли и в итоге появилась очень серьёзная потребность получить новое помещение. Процесс этот затянулся, и в 2005-2006 годах был осуществлён переезд сюда, в этот алмаз знаний.

В настоящее время в её стенах хранится восемь миллионов книг. В перспективе количество вырастет до четырнадцати.

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-29

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-31

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-33

Зарубежные и отечественные издания, миллиарды пожелтевших страниц и бесконечное количество букв. Десятки читальных залов, часть из них предназначены для научной работы.

Кроме того, здесь можно увидеть редкие старопечатные книги и рукописи, самые ранние из которых датируются четырнадцатым веком.

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-36

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-38

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-40

Татьяна Захарова, заведующая сектором музейной деятельности отдела книговедения Национальной библиотеки Беларуси:
Главным акцентом нашей экспозиции являются книги Франциска Скорины. Каждый посетитель может познакомиться с настоящими раритетами – с теми изданиями, которые Франциск Скорина издавал в Праге с 1517 по 1520 год.

«За 200 томов библиотеки мировой литературы можно было приобрести подержанный автомобиль «Жигули»-43

Но даже в библиотеке можно было найти не всё. Оставался ещё один вариант: привезти из-за границы. Для многих книги в доме считались предметом роскоши, приравнивались к румынскому ковру, чешской стенке или ГДР-овскому сервизу. Сегодня это кажется странным. Но у многих по-прежнему современные ремонты дополняются всё теми же потёртыми переплётами в шкафах.

# Книги # Культура # Тамара Шауро # Наталья Александрович # Анатолий Стебурако # Татьяна Захарова

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