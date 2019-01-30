Новый вид известной скульптуры. В Минске завершили реконструкцию памятника Михаилу Калинину

Новости Беларуси. Архитектурный объект нуждался в ремонте и реставрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На пьедестале появились трещины от времени, кое-где откололись куски гранита. Защитную конструкцию сняли спустя три месяца работ.