Новый вид известной скульптуры. В Минске завершили реконструкцию памятника Михаилу Калинину

Новости Беларуси. Архитектурный объект нуждался в ремонте и реставрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Архитектурный объект нуждался в ремонте и реставрации, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На пьедестале появились трещины от времени, кое-где откололись куски гранита. Защитную конструкцию сняли спустя три месяца работ.
Статуя высотой более 5 метров выполнена из бронзы. Скульптуру установили в 1978 году. Память советского деятеля в столице также увековечена в названиях улицы, переулка и площади Калинина.