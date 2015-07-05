Купалье в Александрии: более 50 тысяч гостей, самый длинный в стране пояс и мюзикл «Папараць-кветка»

Новости Беларуси. В Могилевской области прошел своеобразный праздник славянского единения – фольклорный форум «Купалье». Уже в шестой раз он объединил жителей приднепровских регионов Беларуси, России, Украины. Год от года фестиваль прирастает новыми участниками не только из ближнего, но и дальнего зарубежья. И это мастера на все руки: умельцы, раскрывающие весь потенциал народного творчества. В 2015 году акцент сделали на молодежи. Поддержка молодых талантов – это государственная политика.

Этой ярмарки краски не передаст и самая разнообразная палитра. Шестой раз «Александрия собирает друзей», не скупясь на яркие тона. Акцент – на национальный колорит. Последний штрих – контраст истории и современности.

Вот такие народные забавы живут в Могилевской области. Купалье – один из самых любимых народных праздников, а здесь он приобрел всенародный размах, превратившись в национальный бренд.

Стоило придать традициям прошлого современную огранку, чтобы понять: это – не приходящий тренд. Поистине уникально: александрийское Купалье собирает свыше 55 тысяч гостей. Прикоснуться к истокам и узнать, как говорится, чем пахнут ремесла, желающих много.

Впервые в Могилевской области решили создать самый длинный в Беларуси купальский пояс.

Эстафету передают из района в район. И он уже достиг 36 метров. Каждый район здесь закладывает свой орнамент.

За время фестиваля пояс еще прирастет на пару метров, но точку ставить рано. В будущем привнести свои национальные мотивы планируют русские и украинские умелицы.

Кстати, Днепр – река трех стран – протекает по территории Беларуси, России и Украине. И сегодня на белорусском берегу участники под тремя флагами собрались в культурном славянском соседстве.

Елена Шубенко, ремесленник (Украина):

Я могу повосхищаться вашей страной, что, действительно, страна настолько развита, настолько везде чистота, порядок. Могу сказать, что какой хозяин, такой и двор.

Наталья Чепелева, ремесленник (Россия):

Видно, что здесь живут люди, которые любят свою землю, которые заботятся о ней, которые настолько бережно к ней относятся. Везде чистота, порядок, все поля засеяны, все ухожено.

Наталья Кочанова, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Этот праздник уже стал для нашего народа очень символичным, потому что здесь собираются не только жители нашей страны, но и многочисленные гости. Это символизирует единство нашего историко-культурного наследия.

На берегу Днепра выросли целые мастеровые улицы, где можно было запастись эксклюзивными сувенирами ручной работы, угоститься национальными прысмаками и даже присмотреть себе живность для хозяйства.

Термометр зашкаливал за плюс 30. Но градус активности гостей не спадал до поздней ночи.

По традиции заглянул на праздник к землякам и Александр Лукашенко. Глава государства в свое время поддержал идею создания этого фестиваля, а сейчас отметил: то, что здесь хранят фольклорные традиции, открывает новые горизонты и для современного творчества.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Из обычного концерта мы создали целый творческий форум, на который стремятся попасть не только наши белорусские артисты, но и артисты братских нам республик, наших соседей. Да, я думаю, если бы мы приглашали артистов дальнего зарубежья, они бы с удовольствием приехали бы сюда, к нам, в это прекрасное место.

Белорусский народ бережно хранит живую фольклорную традицию. Мы не забываем наши песни, сказки, обычаи, которые передаются из поколения в поколение уже не одну тысячу лет. И это наше великое богатство. Фестиваль в Александрии из года в год демонстрирует нам, насколько велик потенциал традиционной белорусской культуры и широки его возможности для творческих поисков.

Традиционное народное искусство – самое демократичное. В нем есть место каждому, кто приложил силы и овладел истинным мастерством. Недаром в Александрии на одной сцене встречаются и маститые профессионалы, и любительские коллективы, взрослые, признанные артисты, детские ансамбли. Народное творчество близко всем, потому что оно идет всегда от души.

В Год молодежи в ряды представителей традиционной культуры органично вписался и молодежный креатив. На фэсте они представили разнообразные творческие проекты и добавили свою динамичную нотку в народные гуляния.

Александр Лукашенко:

В Год молодежи хочется еще раз подчеркнуть, как важно дать молодым возможность проявить себя, поддержать их способности и начинания. Мюзикл «Папараць-кветка», который мы увидим сегодня, также во многом адресован молодым. Надеюсь, он не только понравится вам, но и подарит вдохновение для новых интересных проектов и добрых начинаний.

Дорогие друзья, я от всей души хочу поздравить вас с нашим древним народным праздником – Купалле. Пусть по народному поверью купальская папараць-кветка принесет в ваши дома согласие, достаток. Я думаю, у вас уже это все есть. А вот счастья и любви порой не хватает. Поверьте, что после этого вечера в эту купальскую ночь все, кто хотят этого и будут в это, самое главное, верить, они все это обретут. И не только здесь, в Александрии. Но каждый у себя на родине, вернувшись, обязательно встретит эту любовь.

Народные поверья, традиции и современная графика и аранжировки переплелись в этой премьерной постановке. Объединил на сцене спектакль белорусских, российских и украинских звезд.

Екатерина Шаврина, народная артистка России:

Праздник не такой, как везде. Прямо идет какой-то дух народный, так все они празднуют. Посмотрите, что творится. Это же даже снять невозможно и передать через экран, как вы устраиваете этот прекрасный праздник. Всех земных благ, и чтобы над нами с вами всегда было такое мирное ясное небо, чтобы нас окружали такие праздники, как мы сегодня переживаем в Александрии.

А известный российский певец и композитор с белорусскими корнями Игорь Корнелюк, уже спустившись со сцены, радовался возможности поговорить по-белорусски.

Игорь Корнелюк, певец, композитор, заслуженный деятель искусств России:

Я обожаю белорусскую речь, я учил белорусский язык. Кстати, у меня была «пятерка» по белорусскому. Каждый раз, приезжая сюда, у меня внутри все переворачивается. Я обожаю Беларусь, я ее очень люблю. В Александрии я впервые, но, я же так понимаю, это вёска. Когда я жил в Беларуси, таких вёсак у нас не было. Таких ухоженных, красивых. Я уже не говорю про такие фестивали, про такие праздники. Это чудесно, здорово.

Финальный аккорд праздника – феерия в ночном небе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

А между тем уже завивались ввысь языки пламени купальских костров. Кто-то, согласно вековым традициям, отправился опускать в Днепр венки, кто-то остался наслаждаться лазерным шоу и дискотекой.