«Успаміны». Владимир Каризна, заслуженный деятель культуры Беларуси, поэт, автор текста Государственного гимна Республики Беларусь

Владимир Каризна родился под Минском, в небольшой деревушке. Рядом - светлая река Птичь, густой лес, поле... Красота природы запала глубоко в сердце поэта, сформировала его мировоззрение, душу, желания, мысли.

Композитор Владимир Каризна работает в различных музыкальных жанрах. Он является автором сочинений крупной формы, камерно-инстурментальной и вокальной музыки, в которых стремится к яркой образности и выразительности средств музыкального языка. Произведения композитора связаны с романтической традицией.

Музыка Каризны привлекает тонким ощущением гармонического колорита, выразительностью мелоса, яркостью тембровых красок. В этом стилистика произведений опирается на классико-романтическую традицию в сочетании с новыми приёмами композиторской техники.

Особенной популярностью пользуются песни Каризны. Их отличает светлая лирика и эмоциональная непосредственность.