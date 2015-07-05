Александр Лукашенко: Белорусский народ бережно хранит живую фольклорную традицию

Новости Беларуси. Белорусский народ бережно хранит живую фольклорную традицию. Об этом глава государства заявил на празднике «Купалье».

Александр Лукашенко присутствовал на молодежном мюзикле «Папараць-кветка», который стал кульминацией первого фестивального дня.

Вот уже шестой раз «Александрия собирает друзей». В 2015 году свое творчество на празднике представили сотни народных мастеров из Беларуси, России и Украины. Гостей радовали яркими музыкальными номерами, веселыми конкурсами, для десятков тысяч гостей на живописном берегу Днепра развернулись щедрые выставки-ярмарки.

Резьба подереву – дело тонкое и кропотливое, здесь важна каждая деталь, – уверен могилевчанин Дмитрий Лагун. С этим искусством мастер познакомился еще в детстве, а сейчас настоящий профессионал своего ремесла старается сохранить многовековой опыт предков и передать его молодому поколению белорусов.

Дмитрий Лагун, мастер резьбы по дереву:

Мы наши традиции приумножаем, сохраняем и стараемся, чтобы они были. Чтобы наше будущее поколение не забывало ни стариков, ни дедов, ни прадедов.

Народных мастеров на празднике «Александрия собирает друзей» собралось не меньше полутора тысяч.

Здесь мирно соседствуют представители трех славянских государств, народы которых проживают на реке Днепр: Беларуси, России и Украины.

Каждой стране для экспозиции выделена целая улица. Здесь проходят сразу три масштабные ярмарки: Нижегородская, Сорочинская и Александрийская.

Елена Бильчак, народный мастер (Украина):

На таких больших праздниках как раз встречаются славянские люди, потому что, как ни крути, очень много нас в традициях, корнях объединяет. В рисунке, в вышиванках. Поэтому оно, конечно, радует. И очень радует, что и мы радушно улыбаемся, и нам радушно улыбаются люди разных национальностей.

Гостям праздника представлен широчайший ассортимент изделий из керамики, резьбы по дереву, лозоплетения, лоскутной мозаики, традиционной украинской вышиванки. Поддерживают праздничное настроение выступления творческих коллективов, веселые конкурсы, игры, народные забавы.

Идея организовать в Шкловском районе фестиваль «Александрия собирает друзей» возникла не на пустом месте.

Издревле Днепр был важной судоходной артерией Беларуси, частью пути «из варяг в греки». Деревни Александрия, Копысь и город Шклов были традиционными местами проведения ярмарок и народных гуляний.

Так, например, Шклов славился своими искусными резчиками по дереву, которые в том числе изготавливали иконостасы для храмов в Москве и Смоленске. Александрия знаменита мастерами лозоплетения. А гончары из Копыся были известны не только в Беларуси, но и в России. Поэтому мероприятие имеет под собой глубокие исторические корни. Оно является важным элементом сохранения культурных, языковых традиций белорусского народа, ремесел.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Рака вялікая Днепр, якая аб’ядноўвае тры вялікіх народа таксама. І гэта як той час, рака часу, якая ўсё цячэ ш цячэ. І галоўнае, каб ён аб’ядноўваў і надалей нашы вялікія народы.

Праздник сала, меда, гигантские караваи и «гасцёўня бульбаша». Национальная кухня белорусов на празднике представлена щедро и богато. Длина торговой экспозиции составила целых 800 метров. Такая серьезная подготовка продиктована популярностью праздника. Он собирает на своей площадке десятки тысяч гостей из разных стран.

Хайдар Ал-Фаяд, гость фестиваля (Ирак):

Это хороший знак, потому что люди сохраняют и прошлое, не только будущее.

Купальскую ночь на своей малой родине традиционно встречает и глава государства. Александр Лукашенко отметил, что белорусский народ не забывает свои песни, сказки, обычаи, которые передаются из поколения в поколение уже не одну тысячу лет.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

У нас стало доброй традицией отмечать Купалле в этом прекрасном месте. Само по себе оно придает нашему древнему празднику особый колорит. Он проходит на фоне живописного белорусского ландшафта, где воедино сливаются и родная природа, и культура, и вообще далекое прошлое, и нынешние времена, настоящее. Александрия я воплощает дух веселого народного гуляния. Щедрые ярмарки, где рады каждому гостю. Поэтому тот, кто посетил ее однажды, всегда будет желать вернуться сюда снова.

Белорусский народ бережно хранит живую фольклорную традицию. Мы не забываем наши песни, сказки, обычаи, которые передаются из поколения в поколение уже не одну тысячу лет. И это наше великое богатство. Эта традиция по-настоящему живет до тех пор, пока вбирает в себя что-то новое из дня сегодняшнего. Фестиваль в Александрии из года в год демонстрирует нам, насколько велик потенциал традиционной белорусской культуры и широки его возможности для творческих поисков.

Дорогие друзья, я от всей души хочу поздравить вас с нашим древним народным праздником – Купалле. Пусть он станет радостным и запоминающимся, пусть по народному поверью купальская папараць-кветка принесет в ваши дома согласие, достаток. Я думаю, у вас уже это все есть. А вот счастья и любви порой не хватает. Поверьте, что после этого вечера в эту купальскую ночь все, кто хотят этого и будут в это, самое главное, верить, они все это обретут.

Прошлогодняя «Александрия» собрала 55 тысяч гостей. Организаторы фэста уверены: в 2015 году будет установлен новый рекорд.

Праздник, который уже в шестой раз проходит в агрогородке Александрия Шкловского района, дает возможность ярче засверкать народным талантам и сохранить нашу культуру и самобытность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.