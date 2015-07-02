Рекордное количество стран – 42 – примет участие в фестивале «Славянский базар в Витебске-2015»

Новости Беларуси. К накалу творческих страстей готовятся в Витебске. На «Славянский базар» в этом году приедет рекордное число участников из 42 стран. В городе ждут не менее 5 тысяч гостей. И это не считая зрителей. На главной сцене уже монтируются звук и свет. За последними штрихами следит корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Анастасия Бут, СТВ:

В этом году участие в международном фестивале искусств «Славянский базар» примет рекордное количество стран – 42. Последними изъявили желание посетить Витебск Германия, Австрия и Бельгия. Сейчас завершается монтаж новых флагштоков. На них будут развиваться флаги всех стран-участниц и, конечно же, главный символ фестиваля.

Кипит работа и на главной фестивальной площадке. В Летнем амфитеатре в самом разгаре монтаж декораций. Фишка центральной сцены 24-го «Славянского базара» – светодиодные люстры.

Анатолий Васенда, заведующий летним амфитеатром:

Сцена будет очень нарядная, основными элементами будут своеобразные люстры и раздвигающиеся экран. То есть это ближе к классике оформление концертного зала, чтобы придать торжественность.

Александр Сидоренко, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

Мы приступили к оформлению и установке сценографии на главной фестивальной площадке. Сегодня там кипит работа. Идет процесс доставки сюда артистов, участников фестиваля.

Звездных гостей ждет не только Летний амфитеатр, но и уютные апартаменты. Например, в этой гостинице в центре города всегда останавливаются Борис Моисеев, Надежда Бабкина. И около 20 лет неизменной постоялицей здесь числится женщина, которую «поют».

Анна Кирпа, администратор гостиницы:

В этом году в этом номере планирует жить Александра Николаевна Пахмутова. В программе фестиваля есть ее концерт «Нам не жить друг без друга». И, перефразируя, эту фразу, можно сказать, что нам не жить друг без друга: отелю и Александре Пахмутовой.

А Константин Биляев на время «Славянки» собирается в отпуск. Каждый год он на время оставляет основную работу, чтобы вновь встретиться с любимыми артистами. Но не на концертах, а прямо у себя в машине. Вот уже 20 лет он возит знаменитостей фестиваля. И уверен, что если театр начинается с вешалки, то «Славянский базар» – с водителя.

Константин Биляев, водитель:

Он же сначала смотрит на водителя, который его встречает. Присаживается в автомобиль. Если там чисто, аккуратно, то у него впечатления хорошие – люди аккуратные, с душой.

Кстати, нередко звезд можно встретить и в «Городе мастеров». В этом году свои ручные работы выставят около 250 ремесленников из Беларуси, России, Украины и Латвии. Впервые организаторы каждому из них подарят по монетке с главным фестивальным символом – васильком.

Екатерина Лабуко, директор Витебского областного методического центра народного творчества:

Монетка керамическая, она выполнена очень красиво. Я думаю, что это даже впоследствии будет каким-то брендом «Города мастеров».

Концерты начнутся еще до церемонии официального открытия «Славянского базара». Например, 7 июля на сцену Летнего амфитеатра выйдут Григорий Лепс, Александр Олешко, Сергей Безруков и другие. А основная программа фестиваля это около сотни мероприятий.