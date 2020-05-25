Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн

Новости Беларуси. Большому театру Беларуси – 87! Очередную праздничную дату здесь решили отметить онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зрителей пригласили на виртуальную встречу. В результате гости смогли отправиться на экскурсию по историческому зданию, заглянуть в закулисье, а также пообщаться с именитыми артистами. Обычно билеты в кассах Большого нарасхват, но сегодня место нашлось для каждого. Этой уникальной возможностью воспользовалась Оксана Семашко.

Оксана Семашко, корреспондент:

Променад по ту сторону кулис. В обычные дни сюда не попасть так просто, а сегодня в святая святых Большого смог побывать каждый желающий онлайн.

История любви Марты Данусевич и Тараса Присяжнюка вот уже несколько лет развивается в Большом. Когда рядом родное плечо, и работается в радость. В день рождения театра они исполняют не привычную для себя классику, а эстрадную композицию.

Марта Данусевич, солистка Большого театра Беларуси:

Исполнение такого репертуара – это как песня для души, наше сокровенное, чувственное. Это очень приятно в таком не совсем привычном для нас формате поздравлять театр с днем рождения.

Тарас Присяжнюк, солист Большого театра Беларуси:

Для нас огромная честь сегодня быть здесь. Для меня лично огромная честь поздравить Большой театр Беларуси с таким знаменательным днем и привнести какую-то свою лепту.

Это сегодня, несмотря на пандемию, в оперном продолжаются репетиции спектаклей и пусть и нечастые трансляции выступлений артистов онлайн. А вот в военные годы здание театра в стиле модерн начала XX века было повреждено бомбежками и разграблено. Во время одной из реконструкций позже найдут мумифицированного фашиста.

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:

После оккупации немцев здесь был разрушен город, разрушены театры. Все практически собиралось с нуля. Просто невероятными темпами год от года быстро возобновилась театральная функция. И я думаю, что мы прошли славный путь послевоенный и, конечно, мы прежде всего обязаны таланту наших ведущих исполнителей.

Посмотреть, чем дышит сегодня Большой, заглянуть в каждый его уголок и побывать на его концерте, не выходя из дома, сегодня смогли все желающие. Если раньше на постановку мог попасть не каждый, то сейчас мест, без преувеличения, точно хватило всем.

Лариса Терехова, концертмейстер Большого театра Беларуси:

Работать с такими солистами, молодыми, талантливыми, перспективными, с красивыми голосами, с обаятельными душами, просто одно удовольствие.