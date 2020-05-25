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Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн

25 мая 2020 19:30
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Новости Беларуси. Большому театру Беларуси – 87! Очередную праздничную дату здесь решили отметить онлайн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-1

Зрителей пригласили на виртуальную встречу. В результате гости смогли отправиться на экскурсию по историческому зданию, заглянуть в закулисье, а также пообщаться с именитыми артистами. Обычно билеты в кассах Большого нарасхват, но сегодня место нашлось для каждого.

Этой уникальной возможностью воспользовалась Оксана Семашко.

Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-4

Оксана Семашко, корреспондент:
Променад по ту сторону кулис. В обычные дни сюда не попасть так просто, а сегодня в святая святых Большого смог побывать каждый желающий онлайн.

Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-7

История любви Марты Данусевич и Тараса Присяжнюка вот уже несколько лет развивается в Большом. Когда рядом родное плечо, и работается в радость. В день рождения театра они исполняют не привычную для себя классику, а эстрадную композицию.

Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-10

Марта Данусевич, солистка Большого театра Беларуси:
Исполнение такого репертуара – это как песня для души, наше сокровенное, чувственное. Это очень приятно в таком не совсем привычном для нас формате поздравлять театр с днем рождения.

Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-13

Тарас Присяжнюк, солист Большого театра Беларуси:
Для нас огромная честь сегодня быть здесь. Для меня лично огромная честь поздравить Большой театр Беларуси с таким знаменательным днем и привнести какую-то свою лепту.

Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-16

Это сегодня, несмотря на пандемию, в оперном продолжаются репетиции спектаклей и пусть и нечастые трансляции выступлений артистов онлайн. А вот в военные годы здание театра в стиле модерн начала XX века было повреждено бомбежками и разграблено. Во время одной из реконструкций позже найдут мумифицированного фашиста.

Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-19

В театре считают необходимым помнить свою историю и больше показывать национальных произведений. И об этом нередко говорят мэтры отечественного искусства. За четыре десятка лет, отданных театру, маэстро Елизарьев подмечает: оригинальный репертуар получается благодаря нашим белорусским композиторам.

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Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-22

Валентин Елизарьев, художественный руководитель Большого театра Беларуси:
После оккупации немцев здесь был разрушен город, разрушены театры. Все практически собиралось с нуля. Просто невероятными темпами год от года быстро возобновилась театральная функция. И я думаю, что мы прошли славный путь послевоенный и, конечно, мы прежде всего обязаны таланту наших ведущих исполнителей.

Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-25

Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-27

Посмотреть, чем дышит сегодня Большой, заглянуть в каждый его уголок и побывать на его концерте, не выходя из дома, сегодня смогли все желающие. Если раньше на постановку мог попасть не каждый, то сейчас мест, без преувеличения, точно хватило всем.

Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-30

Лариса Терехова, концертмейстер Большого театра Беларуси:
Работать с такими солистами, молодыми, талантливыми, перспективными, с красивыми голосами, с обаятельными душами, просто одно удовольствие.

Концерт и экскурсия, не выходя из дома. 87-летие Большой театр отмечает онлайн-33

И пусть сегодня в театре непривычно малолюдно, со сцен все равно раздаются голоса. Сегодня здесь создают новый балет «Пер Гюнт» и оперу «Виллисы». Премьеру припасли на открытие нового сезона. Вместе с концертом с посвящением медикам. Они и говорят на общем языке, а в работу вкладывают душу и сердце. И те, и другие способны лечить и даже исцелять.

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