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США будут наращивать поставки оружия поддерживающим Киев союзникам по НАТО – Трамп

26 августа 2025 17:51
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Дональд Трамп заявил, что администрация США намерена продолжить наращивание поставок вооружений союзникам по НАТО, оказывающим военную помощь Украине, пишет ТАСС.

По словам президента США, его страна больше не принимает участия в финансировании Украины, однако старается прекратить войну и гибель людей.

Напомним, 14 июля Трамп сделал заявление, что передача оружия и военной техники Киеву будет продолжена при условии оплаты Европой этих поставок. Координацией в этом процессе будет заниматься НАТО.

Фото: Grok

# Дональд Трамп # Международная политика

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