США будут наращивать поставки оружия поддерживающим Киев союзникам по НАТО – Трамп

Дональд Трамп заявил, что администрация США намерена продолжить наращивание поставок вооружений союзникам по НАТО, оказывающим военную помощь Украине, пишет ТАСС.

По словам президента США, его страна больше не принимает участия в финансировании Украины, однако старается прекратить войну и гибель людей.

Напомним, 14 июля Трамп сделал заявление, что передача оружия и военной техники Киеву будет продолжена при условии оплаты Европой этих поставок. Координацией в этом процессе будет заниматься НАТО.

Фото: Grok