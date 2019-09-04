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«Когда я прочитала это стихотворение, сразу поняла: это мой верш!» Она победила на конкурсе юных чтецов «Жывая класіка»

04 сентября 2019 08:15
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Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победитель Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класіка» – Виолетта Будько и учитель театрального отделения ГУО «Докшицкая детская школа искусств имени Н. Соколовского» – Вероника Мисоченко.

«Когда я прочитала это стихотворение, сразу поняла: это мой верш!» Она победила на конкурсе юных чтецов «Жывая класіка»-1

Финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка» прошел в Слониме в День белорусской письменности.

Когда душа летит к душе. Стихи белорусских классиков из уст Виолетты Будько льются как песни. Жесты, голос, мимика – каждая деталь подчеркивает образ.

«Когда я прочитала это стихотворение, сразу поняла: это мой верш!» Она победила на конкурсе юных чтецов «Жывая класіка»-4

Виолетта Будько, победитель Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класіка»:
Я участвую в «Жывой класіке» третий год. Сначала я заняла третье место в финале, потом – второе, и по ступенькам шла к победе.

Что помогло тебе победить?

Виолетта Будько:
Мой секрет успеха – это мой педагог – Вероника Евгеньевна. Она вкладывает душу. И с её помощью я расту.

Вероника Евгеньевна, как Вы разглядели в этой девочке таланты?

«Когда я прочитала это стихотворение, сразу поняла: это мой верш!» Она победила на конкурсе юных чтецов «Жывая класіка»-7

Вероника Мисоченко, учитель театрального отделения ГУО «Докшицкая детская школа искусств имени Н. Соколовского»:
Виолетта пришла к нам не обычно, как все. Она на сцене с трех лет. Весь город ее знает.

«Когда я прочитала это стихотворение, сразу поняла: это мой верш!» Она победила на конкурсе юных чтецов «Жывая класіка»-10

«Когда я прочитала это стихотворение, сразу поняла: это мой верш!» Она победила на конкурсе юных чтецов «Жывая класіка»-12

Виолетта, какое произведение ты читала на конкурсе, и почему на нем остановился твой выбор?

Виолетта Будько:
Я читала стихотворение Антона Белевича «Смерть Маланьи». Когда я прочитала это стихотворение, я сразу поняла: это мой верш!

«Когда я прочитала это стихотворение, сразу поняла: это мой верш!» Она победила на конкурсе юных чтецов «Жывая класіка»-15

Что сказала твоя мама, когда тебя объявили победительницей?

Виолетта Будько:
Она расплакалась, и это продолжалось минут 15.

«Мару стаць знакамітай тэлевядучай». Рассказываем о финалистке конкурса «Живая классика» Виолетте Будько

«Когда я прочитала это стихотворение, сразу поняла: это мой верш!» Она победила на конкурсе юных чтецов «Жывая класіка»-18

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Вероника Мисоченко # Виолетта Будько

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