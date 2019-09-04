«Когда я прочитала это стихотворение, сразу поняла: это мой верш!» Она победила на конкурсе юных чтецов «Жывая класіка»

Когда душа летит к душе. Стихи белорусских классиков из уст Виолетты Будько льются как песни. Жесты, голос, мимика – каждая деталь подчеркивает образ.

Финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка» прошел в Слониме в День белорусской письменности.

Виолетта Будько, победитель Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класіка»:

Я участвую в «Жывой класіке» третий год. Сначала я заняла третье место в финале, потом – второе, и по ступенькам шла к победе.

Что помогло тебе победить?

Виолетта Будько:

Мой секрет успеха – это мой педагог – Вероника Евгеньевна. Она вкладывает душу. И с её помощью я расту.

Вероника Евгеньевна, как Вы разглядели в этой девочке таланты?