«Когда я прочитала это стихотворение, сразу поняла: это мой верш!» Она победила на конкурсе юных чтецов «Жывая класіка»
Гости программы «Утро. Студия хорошего настроения» – победитель Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класіка» – Виолетта Будько и учитель театрального отделения ГУО «Докшицкая детская школа искусств имени Н. Соколовского» – Вероника Мисоченко.
Финал конкурса юных чтецов «Жывая класіка» прошел в Слониме в День белорусской письменности.
Когда душа летит к душе. Стихи белорусских классиков из уст Виолетты Будько льются как песни. Жесты, голос, мимика – каждая деталь подчеркивает образ.
Виолетта Будько, победитель Республиканского творческого конкурса юных чтецов «Жывая класіка»:
Я участвую в «Жывой класіке» третий год. Сначала я заняла третье место в финале, потом – второе, и по ступенькам шла к победе.
Что помогло тебе победить?
Виолетта Будько:
Мой секрет успеха – это мой педагог – Вероника Евгеньевна. Она вкладывает душу. И с её помощью я расту.
Вероника Евгеньевна, как Вы разглядели в этой девочке таланты?
Вероника Мисоченко, учитель театрального отделения ГУО «Докшицкая детская школа искусств имени Н. Соколовского»:
Виолетта пришла к нам не обычно, как все. Она на сцене с трех лет. Весь город ее знает.
Виолетта, какое произведение ты читала на конкурсе, и почему на нем остановился твой выбор?
Виолетта Будько:
Я читала стихотворение Антона Белевича «Смерть Маланьи». Когда я прочитала это стихотворение, я сразу поняла: это мой верш!
Что сказала твоя мама, когда тебя объявили победительницей?
Виолетта Будько:
Она расплакалась, и это продолжалось минут 15.
«Мару стаць знакамітай тэлевядучай». Рассказываем о финалистке конкурса «Живая классика» Виолетте Будько