«Мару стаць знакамітай тэлевядучай». Рассказываем о финалистке конкурса «Живая классика» Виолетте Будько

Новости Беларуси. Литературный батл: через неделю Беларусь узнает, кто же лучший чтец в стране. 1 сентября состоится финал национального конкурса «Живая классика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

12 мальчишек и девчонок, которые дошли до самого последнего испытания в Иваново (это в Брестской области), блеснут своим мастерством произнесения на публику литературного текста. Имена победителей назовут накануне Дня белорусской письменности.