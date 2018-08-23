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«Мару стаць знакамітай тэлевядучай». Рассказываем о финалистке конкурса «Живая классика» Виолетте Будько

23 августа 2018 19:51
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Новости Беларуси. Литературный батл: через неделю Беларусь узнает, кто же лучший чтец в стране. 1 сентября состоится финал национального конкурса «Живая классика», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мару стаць знакамітай тэлевядучай». Рассказываем о финалистке конкурса «Живая классика» Виолетте Будько-1

12 мальчишек и девчонок, которые дошли до самого последнего испытания в Иваново (это в Брестской области), блеснут своим мастерством произнесения на публику литературного текста. Имена победителей назовут накануне Дня белорусской письменности.

К одной из конкурсанток отправилась Анастасия Бут. Подробности в видеоматериале.

# Конкурс «Жывая класіка» # Культура # Виолетта Будько # Фотофакт

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